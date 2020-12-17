«Прожгло кусок кожи»: Оксана Самойлова рассказала о стрессовой ситуации

17.12.2020, 12:24, Разное

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Супруга Джигана Оксана Самойлова вспомнила о стрессовой ситуации, которая произошла в детстве. Она пояснила поклонникам, что прожгла утюгом кусок кожи.

Оксана Самойлова старается быть активной в социальных сетях. Своим подписчикам она предложила задать вопросы, которые их интересуют. Супругу рэпера Джигана спросили о воспоминаниях из детства. Мать четверых детей сразу вспомнила о стрессовых ситуациях.

Когда Самойлова маленькой баловалась возле включенного утюга, то прожгла кусок кожи под грудью. Будущая знаменитость также очень переживала, когда мама решила сделать ей стрижку под каре. Тогда Самойлова начала буквально задыхаться, пребывая в истерике. Также супруга Джигана вспомнила, как родной отец уходил из дома. Когда житель выносил вещи, дочь и сын плакали в углу.



Изображение взято с: Instagram @samoylovaoxana

Сейчас Оксана Самойлова старается жить с оптимистическим настроем. Несмотря на то, что 2020 год выдался для звездной семьи очень трудным, бизнесвумен смотрит в будущее с улыбкой.

Недавно Оксана Самойлова и Джиган отметили восьмую годовщину свадьбы. Рэпер устроил для жены и детей романтический ужин на крыше многоэтажки. По случаю праздничной даты над Москвой-рекой артист организовал салют.