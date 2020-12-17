Симптомы депрессии увеличивают риск инфарктов и инсультов

17.12.2020, 12:22, Разное

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Депрессивные расстройства – одни из ведущих причин нетрудоспособности, в 2017 году они были диагностированы примерно у 264 миллионов человек в мире. В США и Европе депрессию признают фактором, который ухудшает течение ишемической болезни сердца (ИБС). Ранее некоторые исследования указывали на связь нарушений настроения и сердечно-сосудистых болезней. Однако связаны ли симптомы депрессии сами по себе с болезнями сердца и сосудов, до сих пор точно не известно.

Чтобы уточнить связь между депрессией и риском сердечно-сосудистых болезней, международная группа исследователей проанализировала данные более 500 тысяч человек. 162 тысячи из них участвовали в других исследованиях, а информация об остальных хранилась в британском Биобанке.

Авторы метаанализа обнаружили, что сердечно-сосудистые заболевания развиваются чаще не только у людей с диагнозом депрессии. Их риск увеличивается даже у людей с симптомами депрессии, состояние которых «не дотягивает» до этого диагноза.

Исследование подтвердило, что депрессия связана с повышенным риском инфарктов и инсультов. У 10 тысяч человек с выраженными симптомами депрессии в течение одного года происходит на семь инфарктов и пять инсультов больше, чем у того же количества людей без депрессии за такой же период времени.

Новое исследование не дало ответ, является ли депрессия причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Оно указывает только на связь между этими состояниями. Ученые предполагают, что она обусловлена тем, что при депрессии образ жизни людей не способствует профилактике болезней сердца и сосудов. Кроме того, они могут плохо следовать назначенному лечению болезней сердца.

Авторы исследования указывают, что связь депрессии и болезней сердца четко выражена, но не очень велика. Кроме того, для проявления этой связи требуется время. Поэтому людям, которые сейчас страдают от нарушения настроения, не следует ожидать немедленного появления сердечно-сосудистых болезней.