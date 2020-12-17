Мнение: Передумал увольняться

17.12.2020, 12:20, Разное

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Мужчина выиграл суд после увольнения. Получил 240 тысяч рублей зарплаты за время, которое не работал, и ещё 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также его восстановили на работе, он работает как прежде.

Суть истории: в апреле менеджера по продажам вызвали на ковёр и предложили ему написать заявление по собственному. Подумав, менеджер подал в суд, заявив, что никакого желания увольняться у него не было, тем более в карантин:

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В судебном заседании Бондаренко сообщил суду, что причиной подписания им заявления об увольнении по собственному желанию явилось психологическое давление со стороны руководителя подразделения ответчика в г. Санкт-Петербурге Т., с которой у него возник конфликт после того, как он взял больничный из-за травмы глаза; после данного случая Т. довела до сведения истца, что не нуждается в «хронически отсутствующих работниках», стала испытывать к истцу личную неприязнь и угрожать, что если он не напишет заявление об увольнении по собственному желанию, она найдет основания для его увольнения по порочащим основаниям; в свою очередь, если он заявление об увольнении по собственному желанию напишет, она поможет ему в дальнейшем с трудоустройством, чего, однако, впоследствии не сделала.

Суд указал, что ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и введение названных выше мер защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции действительно привели к значительному сокращению деловой активности в стране и затруднительности трудоустройства для работников, потерявших работу, что является общеизвестным фактом и не требует доказывания. Таким образом, увольнение не нашедшего предварительно новое место работы работника по собственному желанию в период, когда в РФ официально установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, явно не соответствует требованиям разумной осмотрительности, которая предполагается, пока не доказано обратное, что является очевидным.

Указанное, по мнению суда, свидетельствует о наличии оснований сомневаться в добровольности волеизъявления истца на увольнение по собственному желанию.

Решение суда кажется мне опасным. Сейчас в России есть сложившаяся практика — если сотрудник «не тянет», если сотрудник опаздывает или прогуливает, если даже сотрудник попадается на совсем уж некрасивых поступках, ему обычно не портят трудовую увольнением по статье, а предлагают расстаться по-хорошему, написав заявление по-собственному.

Как показывает опыт, превратив увольнение по-собственному в мину замедленного действия, суды создадут прослойку абузеров: тех, кто будет увольняться по собственному, а потом, выждав время, подавать на работодателя в суд, чтобы получить зарплату за всё время судебной тяжбы.

Опять-таки, как показывает опыт, работодатели отреагируют на опасность, или отказывая в приёме на работу людям «с улицы», или увольняя сотрудников надёжно, по статье.

Хороший сотрудник — всегда дефицит, так что без необходимости с людьми расстаются только безнадёжные самодуры. Если только сотрудник не увольняется сам, так как у него есть вариант получше, и если он выполняет свою работу хотя бы на четвёрочку, у него есть все шансы работать на одном месте годами, а иногда десятилетиями.

Сделав увольнение опасным делом, суды подложат здоровую свинью тем, кто на четвёрочку работать не может или не хочет: им станет значительно сложнее устроиться работу, а при увольнении юристы будут обставлять процесс ухода гораздо более жёстко.

Трудовое право — не та отрасль, в которой можно творить добро, беспечно размахивая шашкой. Чтобы договор между работником и работодателем работал, договор должен быть равным. Если попытаться сжульничать, выкрутив руки одной из сторон договора, это не защитит другую сторону — это приведёт к тому, что угнетённая сторона начнёт уклоняться от заключения невыгодного для неё договора.