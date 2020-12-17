 

Во Львове выявили конвертационный центр с оборотом 20 млрд грн – Офис генпрокурора

17.12.2020, 12:14, Новости дня
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Львовская областная прокуратура совместно с СБУ пресекла незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Правоохранители установили, что в состав конвертцентра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской.

“Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. В течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было конвертировано более 20 млрд грн”, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители провели более 30 обысков в нескольких областях, изъяли почти 60 млн грн наличных денег, в том числе около $1 млн, евро, фунтов стерлингов, шекелей и другой валюты. Были выявлены и другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны.

Вопрос об аресте имущества, сообщении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности, и избрании им меры пресечения пока не решен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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