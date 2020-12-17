 

Мнение: Кернес умер?

17.12.2020, 12:04, Разное
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По соцсетям пронесся слух, что умер Кернес. Тот самый, который мэр Харькова. Украинская система управления отличается от нашей, в ней у мэров городов больше власти, чем у губернаторов областей (в России не так), поэтому Кернес был одной из влиятельнейших фигур по меньшей мере всего украинского Востока.

Если умер, то, стало быть, от ковида. Он же лежал в той же клинике Шаритэ, что и Навальный, да и попал туда чуть ли не одновременно с ним. Писали, что ковид. С другой стороны – он же после тяжелейшего покушения выжил, с тех пор вроде передвигался на коляске… Тогда все логично – ковид продолжает подбирать ослабленных и уже подстреленных.

Насчет покушения на него – тоже дело темное. В украинских сетях грешат на наше родное ГРУ или что-то типа того: мол, Кернес в 2014 году подсуетился и взял у России деньги на “русскую весну” и ХНР (Харьковскую народную республику), но когда дошло до дела он, как человек осторожный, спустил все на тормозах. А деньги уже не вернул. За что и получил пулю во время утренней пробежки, и не из какого-нибудь “Макарова”, а из СВД. Пробиты были легкое и печень, на лечение его срочно вывезли в Израиль (кстати, непонятно, почему от ковида его привезли в этот раз в Германию).

Впрочем, сам Кернес винил в покушении Авакова. Как бы то ни было – ковид подчистил все концы.

А нам остается только снова и снова смотреть бессмертное наследие Кернеса – взорвавший в свое время интернет ролик “Допы и Гепы”. Кернес там – голос за кадром. Вот уж действительно – никогда не знаешь, каким образом шагнешь в вечность.

Источник: Размышления вольного социолога



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