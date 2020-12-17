Толстая баба с чайком – Личное мнение

17.12.2020, 12:00, Разное

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Мой идеологический враг выглядит следующим образом:



Фото: istockphoto.com

Да, именно так: толстая баба с чайком.

Я принципиально не дружу с людьми, которые не пьют кофе. Это совершенно не мой вайб, не моя энергия, не мой психотип.

В особенности меня раздражают дебилы, долдонящие о вреде кофеина.

Я пью кофе ещё со школы. За последние 25 лет только одно своё утро я не начала с этого напитка: в день, когда мне пришивали сиськи. Врач сказал: «Нельзя».

Но знаете, что? После операции я тут же бахнула кофейку: крепкого, горячего, без сахара и молока. Как и положено любому здоровому человеку.

Недалёкие чаесосы придумали, что кофе вреден. На самом деле, вреден сахар, который в кофе часто сыпят в очень щедром количестве. Вредны жирные сливки. Вредны ванильные и прочие сладкие сиропы, в которых содержится миллион калорий на чайную ложку.

В этом стакане вредно всё, кроме самого, собственно, кофе:



Фото: istockphoto.com

А сам по себе кофе — кладезь антиоксидантов. Он очень и очень полезен.

Антиоксиданты — это вещества, которые нейтрализуют действие свободных радикалов.

Свободные радикалы, в свою очередь, являются причиной старения клеток и увеличивают риск развития:

1) рака,

2) инсульта,

3) диабета,

4) сердечной недостаточности.

Очень уважаемый американский доктор Боб Арнот специализируется на замедлении процессов старения. Написал кучу книг, объездил кучу мест, где люди живут подолгу.

Внимание Арнота привлёк греческий остров Икария: там не только крайне высок процент долгожителей, но ещё и эти самые долгожители живут насыщенной жизнью, а не доживают свой век, не помня своего имени и никого не узнавая, в домах престарелых.

Крепкие такие старики живут на Икарии:



Фото: NYT

Изучив местную диету, Арнот пришёл к выводу: кофе является важным и, возможно, решающим фактором в долголетии жителей острова. Они его пьют по 2-3 чашки в день.

В таком виде:



Фото: Соцсети

Заливаются по самые уши антиоксидантами: выглядят молодо долгие годы, живут до ста лет без рака, диабета и инсультов.

Я тоже пью чёрный кофе без сахара и молока. Вы, конечно, можете сказать, что это невкусно.

Дешёвый кофе пить без добавок действительно невозможно. Мерзкий вкус пережаренных зёрен хочется забить всем, чем только можно: сахаром, молоком, ванилью.

Однако, если кофе качественный, то его вкусом можно только наслаждаться. Никакой сахар, никакие сливки не нужны!

Вы — в курсе, что в кофе содержится в десятки раз больше вкусоароматических компонентов, чем, например, в вине? Конечно, не во всяком кофе, а только в качественном, правильно обжаренном, свежемолотом и только что сваренном.

Я покупаю кофе у братьев Лобадиных.

В их семейной лаборатории обжарки Lobadin Coffee Roasters — лучший, самый вкусный, самый ароматный кофе из всех, что я пробовала.

Кофе там — самого высокого класса, круче нет. Спешелти-кофе — самый качественный кофе. Самый богатый на вкусо-ароматические композиции. Такой класс присуждается только арабике, вернее, всего 5% от всего выращиваемого объёма.

В Lobadin Coffee Roasters установлена самая технологичная на данный момент машина для обжарки — ростер Loring 2019 года выпуска.

Зёрна жарят горячим воздухом, а не в чугунном барабане, как это делают производители для масс-маркета. Таких супер-машин во всей России всего несколько штук: сам ростер и установка стоят 30 миллионов рублей.

Впрочем, результат того стоит.

Какая картинка вам нравится больше? Слева — красивые, насыщенного кофейного цвета цельные зерна. Справа — пережаренные, потрескавшиеся и скукоженные зерна. В дешёвом кофе ко всему прочему попадаются плесень, грибки, насекомые, щепки и другая дрянь. А есть ещё пустые зерна, так называемые «квакеры» — на фото справа белого цвета. При обжарке они превращаются в угольки. Так вот при обжарке всего этого месива справа из пережаренных зёрен, трухи, мусора и насекомых и получается обычный невыразительный жжёный вкус кофе из ближайшей «Пятерочки».

Даниил Лобадин, создатель лаборатории Lobadin Coffee Roasters, — такой же фанат кофе, как и я, но знает о нём несравнимо больше. Объехал кучу стран, где выращивают кофе, и теперь — в курсе, какой фермер и как выращивает свои зёрна, как их обрабатывает. В профессиональной среде Даниила уже прозвали «кофейным алхимиком».

Отобрав лучший кофе лично, Даниил правильно его обжаривает и поставляет заказчикам.



Лобадины лично контролируют вкус и аромат на каждом этапе обжарки.

Лобадины индивидуально работают с каждым клиентом. Подбирают кофе под вкусовые предпочтения и удобный способ приготовления (кофемашина, турка, френч-пресс, сразу в чашку). Я вот, например, цитрусовые ноты в кофе терпеть не могу, а многие любят.

Лобадины также предлагают и наборы для дегустации кофе — каппинга.

В каждом наборе для каппинга сразу несколько разных лотов, чтобы можно было сравнить вкусы и прокачать свои рецепторы до уровня бариста. Вы сможете понять, чем отличается кофе светлой обжарки от кофе тёмной обжарки. Научитесь «слышать» во вкусе фруктовые, цветочные, ягодные, карамельные, шоколадные, ореховые и другие оттенки. И поймете разницу между лотом из Эфиопии и из Индонезии, как в сете National Kofegrafik, который собран по географическому признаку — кофе там из разных регионов.

А можете выбрать сет с ягодными нотками и удивиться, как много оттенков вкуса может быть в разных сортах. Это я про сет Very Berry, если что. И стоят такие наборы совсем недорого — 1’200 рублей. А со скидкой 20% по моему промокоду MIRO — 960 рублей.

То есть одна чашка обойдётся вам всего в 50 рублей. Дешевле кофе из МакДональдса!

Кафе и рестораны заказывают обжаренный кофе в Lobadin Coffee Roasters сотнями килограммов. Причём для оптовых заказчиков Лобадины могут разработать уникальные профили обжарки или создать фирменный бленд (то есть смесь разных сортов) — такого кофе больше не будет нигде и ни у кого. Только в этом кафе или в этом ресторане.

Если хотите начать пить хороший кофе и заливаться антиоксидантами, то советую купить набор, продегустировать несколько лотов и выбрать тот вкус, который подходит именно вам. Если точно знаете, что вам надо, заказывайте сразу свой кофе. С бесплатной доставкой при заказе на сумму от 3’000 рублей.

Ценник очень гуманный — 600 рублей за 200 граммов кофе. С моим промокодом MIRO ещё на 20% дешевле, то есть 400 рублей за 200 граммов. Повторюсь, одна чашка великолепного ароматного кофе ручной обжарки выходит всего 50 рублей. В любом фастфуде быстрорастворимая бурда дороже будет!

Я свой вкус уже выбрала, а наборы беру на подарки. Всем нравится.

В общем с большим удовольствием и от души рекомендую. Кстати, сами Лобадины действительно с душой рассказывают о спешелти кофе и о своей работе — буквально на днях они планируют разместить на своём сайте большое интервью о кофе.

Видно, что эти ребята — настоящие профессионалы и всю душу вкладывают в своё дело. Очень интересно послушать.

А вы кто: кофеман или чаесос? Колитесь!

Без кофе можете? Я — нет, и меня это нисколько не смущает.