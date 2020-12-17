Мнение: А ТЫ ещё считаешь больных догхантерством нормальными?

17.12.2020, 11:54, Разное

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Когда-то я написал негативный пост о больных догхантерством и тут же в комменты прибежали возмущаться их защитники и/или коллеги по палате для зооненавистников. Мол, да они же нормальные, просто хотят, чтобы не было бродячих собак, ля-ля-ля, тополя! А вот что в это время написал какой-то член (секты этих самых больных догхантерством):

“…обзаводящиеся собаками, котами, и прочей нечистью – не имеют никаких социальных льгот. Они преступники, значит, должны сидеть в аду!”.

Честно, блэт, сказать, что я уху ел, значит ничего не сказать. Потому что вот вчера они хотя бы ещё просто прибегали в комменты поливать грязью собак и их владельцев, сегодня вон уже выставляют владельцев собак преступниками (я так понял, владельцы всяких гафс и пекинесов таки тоже преступники?), а завтра что придумают – даже боюсь представить! Наверное, будут подходить на улице к владельцам собак и убивать их на месте, раз те всё равно преступники. Ну а что, зато “проклятого шавла” и ненавистной “зоошизы” на свете не будет, сплошной рай же тогда наступит на земле, верно, зооненавистники? Только вот не подумали, а как слепые всякие, например, без собак своих будут? А хотя о чём это я, вам же думать-то нечем, мозги при вступлении в догхантеровскую секту же автоматически самоликвидируются, я уже забыл!

А кстати, если они на самом деле таки нормальные, почему вот лично я, например, за всю жизнь только ОДНОГО нормального догхантера в интернете встречал? Который не прибегал срать в комменты, не орал оскорбления в адрес собак и собаковладельцев и не демонстрировал свой уровень интеллекта с помощью дебильных шуточек на тему собак? Что я делаю не так, интересно?..