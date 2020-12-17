 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла представили рождественские открытки

17.12.2020, 11:40, Разное
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До католического Рождества осталась всего неделя, и наконец к монархам, уже опубликовавшим свои праздничные открытки, присоединились и члены британской королевской семьи. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон удивить своих подданных не удалось: их открытку выложил в сеть еще несколько дней назад один из работников Службы здравоохранения, который получил ее в подарок за свою работу в пандемию коронавируса. Но теперь у нас есть возможность оценить снимок в отличном качестве. Он был сделан в поместье семейства Анмер-холл фотографом Мэттом Портеусом. 

Открыткой поделились и принц Чарльз с герцогиней Камиллой. Они решили на этот раз обойтись без елок, теплой одежды и прочих “зимних” деталей, отдав предпочтение яркому кадру, сделанному наверняка еще весной или летом. Отмечается, что снимок запечатлел один из сотрудников персонала поместья пары Биркхолл в Шотландии. 

Напомним, предстоящее Рождество представители британской королевской семьи будут встречать по отдельности. Такое решение приняли королева Елизавета II и принц Филипп: они отказались переезжать в Сандрингем, где отмечают Рождество в кругу всей семьи с 1988 года. Монаршая чета останется в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября, и более того, впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп проведут этот день в одиночестве.  

Принц Чарльз и герцогиня Камилла отметят этот праздник в своем поместье Хайгроув в Глостершире, но чуть позже они все же планируют навестить Елизавету II и принца Филиппа в Виндзоре. Также вполне возможно, что монархи встретятся с остальными членами семьи на пеших или конных прогулках по Виндзорскому парку.



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