Мнение: О личной катастрофе Владимира Путина 2020 года

17.12.2020, 11:34, Разное

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Ох, недаром високосный год считается нехорошим. Особенно, когда он ещё и круглый. Уходящий 2020-й подтвердил это сполна. Нет в России, пожалуй, семьи, которую текущие драматические события не затронули бы прямо или косвенно.

Не стал исключением и нынешний российский президент Владимир #Путин. Хотя на первый взгляд, у него всё хорошо – конституционные поправки приняты, президентские сроки обнулены, коронавирусная инфекция не накрыла, – на самом деле…

…2020 год оказался личной катастрофой для Владимира Путина и его мечты о возрождении империи. Такой интересный тезис выдвигается в одной из свежих публикаций Атлантического Совета (Atlantic Council), эксперты которого регулярно дают рекомендации по поводу отношений США со странами Восточной Европы и особенно с Россией.

По мнению автора, предполагалось, что это будет год путинского триумфа с упором на мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы СССР над нацистской Германией. Но в итоге Владимир Путин провел большую часть года вдали от общества, а #Россия пострадала от пандемии CoVID-19 чуть ли не больше всех в мире. Сверх того, российские интересы на постсоветском пространстве постиг целый ряд неудач и поражений.

Что это за неудачи?

В Atlantic Council отмечают, что российское влияние начало обваливаться в ближнем зарубежье. Так, беспорядки в Киргизии привели к падению пророссийского правительства. Возникли опасения, что влияние Кремля в регионе, где Москва и так уже соперничает с растущим присутствием Китая, будет только снижаться. На президентских выборах в Молдавии пророссийский президент проиграл прозападному кандидату. Новоизбранный глава государства, Майя Санду, ратует за членство в Европейском союзе и уже призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.

Но самый сокрушительный удар по интересам России был нанесен в Закавказье, где поддержка Турции позволила Азербайджану одержать победу в шестинедельной войне с союзником Кремля, Арменией. В конце концов Владимиру Путину удалось заключить соглашение, которое позволило России развернуть в зоне боевых действий миротворческую миссию. Этот жест, хоть и позволил ему сохранить лицо, не может скрыть того факта, что Москве пришлось смириться с присутствием конкурирующей державы в регионе, где Россия безраздельно правила более века. Участие Турции в азербайджано-армянской войне стало переломным моментом в постсоветской истории.

И, наконец, Беларусь, где мирный протест из-за фальсификации выборов президента поставило Москву перед неприятной дилеммой. И выбрав в итоге поддержку Александра Лукашенко, Россия проиграла вдвойне: батька остался всё таким же своенравным и непокорным, а симпатии белорусов к стране-соседу сократились.

В итоге внешнеполитические поражения, обрушившиеся на Москву за последний год, вписываются в картину российского отступления, начавшегося ещё в 1991 году, считают в Atlantic Council. Вехами на этом пути стали членство Прибалтики в #ЕС и НАТО и две постсоветские революции на Украине. Недавняя азербайджано-армянская война и продолжающееся национальное пробуждение Белоруссии тоже заслуживают места в этом списке.

И если так, то куда ещё отступать России под руководством Владимира Путина?