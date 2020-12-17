 

В России выявили еще 28 214 случаев заражения коронавирусом

17.12.2020, 11:32, Разное
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За последние 24 часа было зафиксировано 28 214 случаев заражения коронавирусом в России. О новых инфицированных сообщили во всех регионах страны. 18,6% россиян, которые сдали тест на ковид, не имели симптомов. Также отмечается, что 587 пациентов скончались. Выздоровели 26 440 человек.

Москва по-прежнему остается на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирус за сутки: плюс 6 711. В Санкт-Петербурге сообщили о 3 763 инфицированных. В Московской области ковид обнаружили у 1 471 человека.

Также много заболевших выявлено в Нижегородской (+496), Архангельской (+399), Свердловской (+397), Воронежской (+389), Ростовской (+387), Вологодской (+370) и Псковской (+357) областях, а также Республике Крым (+351) и Хабаровском крае (+343).

За все время было зафиксировано 2 762 668 случаев заражения коронавирусом, из них с выздоровлением – 2 202 540, с летальным исходом – 49 151. Таким образом, в стране на данный момент чуть более полумиллиона активных инфицированных.

С коронавирусом в России уже начали бороться с помощью вакцинации. Прививку получили более 150 тысяч жителей страны.



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