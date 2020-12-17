Врач объяснила, почему сложно вернуть обоняние после коронавируса

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17.12.2020, 11:30, Разное
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Доктор Ильмира Гильмутдинова в ходе интервью объяснила, почему иногда бывает сложно вернуть обоняние после коронавируса. Она поделилась советом, как научить головной мозг снова ощущать запахи.
На фоне коронавирусной инфекции обоняние пропадает из-за поврежденного эпителия. Этому также могут способствовать изменения, произошедшие в главном органе ЦНС. Длительность данного симптома у пациентов является разной. Есть пациенты, у кого запах не восстанавливается в течение полугода.

Если имеются неврологические причины, влияющие на отсутствие обоняния, то нужно заново учить головной мозг распознавать и различать запахи. К носу время от времени важно подносить различные ароматы, а их названия необходимо обязательно проговаривать вслух. Также рекомендуется делать промывания носа морской водой.

Некоторые пациенты с положительным тестом на COVID-19 не теряют обоняние, но искаженно воспринимают различные ароматы. Врач призвала не использовать лимонную кислоту и сильные средства, например, нашатырный спирт, чтобы восстановить данную функцию.



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