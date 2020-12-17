Vivo X60 показал возможности в Geekbench: SoC Exynos 1080 впервые сравнили с Exynos 2100

17.12.2020, 11:30, Разное

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В Сети появились результаты тестирования смартфона Vivo X60, который оснастят SoC Exynos 1080. Впервые возможности процессора устройства сравнили на Geekbench с Exynos 2100.

Популярный бенчмаркинг-сервис Geekbench проверил производительность новой модели от Vivo. X60 с AMOLED дисплеем диагональю в 6,57 дюйма (2400×1080) и частотой обновления изображения в 120 Гц оборудован однокристальной платформой Exynos 1080. Дополняет его чип оперативной памяти ёмкостью от 8 гигабайт. Контент на телефоне хранится на 128- или 256-гигабайтном флэш-накопителе без возможности подключения карты SD. Датчики основной камеры Vivo X60 соответствуют 48, 13 и 13 миллионам пикселей с оптикой от Zeiss. Гаджет оснащен объективами для портретной и сверхширокоугольной съёмки. Долгое время работы без подзарядки обеспечивает вместительный аккумулятор на 4,5 тысяч мАч с поддержкой быстрой зарядки. Последнее поколение операционной системы Android здесь оптимизировано фирменной оболочкой OriginOS.

В испытаниях в приложении Geekbench аппарат с 1080 моделью Exynos показал 888 баллов в одноядерном тесте. Результат проверки при задействовании всех ядер оказался равен 3244 баллам. Смартфон станет пионером в использовании такой модели SoC. Данные в ходе эксперимента сравнили с ранее полученной информацией при проведении анализа работы однокристальной системы Samsung Exynos 2100, установленной в смартфонах Samsung Galaxy S21+ и S21 Ultra.

Оказалось, новейшая модификация процессора от южнокорейской компании работает лучше только в режиме одного потока. Впрочем, ряд техноблогеров считает, что причиной этого могут быть разные версии самой программы Geekbench. Стоит отметить, в 2100 генерации чипсета, построенного на базе 5-нм техпроцесса с ядром ​​ARM Cortex-X1, заявлена также большая энергоэффективность. Проверка на экономичность показала на 15% выше время автономной работы по сравнению с Exynos 990.