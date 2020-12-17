 

Миллу Йовович в американской школе называли русской шпионкой

17.12.2020, 11:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Голливудская актриса Милла Йовович призналась, что в детстве, когда она ходила в школу, ее называли шпионкой и коммунисткой. Однако от своего прошлого она до сих пор не отвернулась и даже дочери читает книги на русском языке.
Перед эмиграцией на протяжении пяти лет Милла Йовович прожила в СССР, поэтому частично она помнит русский язык, хотя большую часть времени провела в США. После приезда в Америку будущая звезда начала ходить в школу, где дети отказывались принимать ее из-за происхождения. Миллу Йовович регулярно называли русской шпионкой и коммунисткой.

В интервью актриса часто рассказывала, что не забывает русский язык. На нем она разговаривает с дочерью Эвер или читает написанные на русском языке книги. Также актрисе не чужды православные традиции, поэтому пасху она отмечает весной. Стоит отметить, что Милле Йовович 17 декабря исполнилось 45 лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Ученые увидели в мутантном гене «источник молодости»

21.10 / Пришельцы похитили китайца и заставили заниматься сексом с огромной женщиной

26.08 / В мире: Коронавирус наносит двойной удар

30.09 / Письмо из параллельного мира

13.12 / Мнение: бедный Йорик

01.10 / Пользователи Сети обсуждают странное поведение Курбана Омарова на интервью с Аленой Жигаловой

24.11 / В Великобритании создали первую в мире соцсеть «для интима»

23.11 / Веганы и вегетарианцы оказались более «хрупкими»

12.08 / Поклонники обеспокоены измученным внешним видом Екатерины Гусевой

29.07 / Спецслужбы Белоруссии заподозрили в заговоре против Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска