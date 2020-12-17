Миллу Йовович в американской школе называли русской шпионкой

17.12.2020, 11:30, Разное

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Голливудская актриса Милла Йовович призналась, что в детстве, когда она ходила в школу, ее называли шпионкой и коммунисткой. Однако от своего прошлого она до сих пор не отвернулась и даже дочери читает книги на русском языке.

Перед эмиграцией на протяжении пяти лет Милла Йовович прожила в СССР, поэтому частично она помнит русский язык, хотя большую часть времени провела в США. После приезда в Америку будущая звезда начала ходить в школу, где дети отказывались принимать ее из-за происхождения. Миллу Йовович регулярно называли русской шпионкой и коммунисткой.

В интервью актриса часто рассказывала, что не забывает русский язык. На нем она разговаривает с дочерью Эвер или читает написанные на русском языке книги. Также актрисе не чужды православные традиции, поэтому пасху она отмечает весной. Стоит отметить, что Милле Йовович 17 декабря исполнилось 45 лет.