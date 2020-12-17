Миллу Йовович в американской школе называли русской шпионкой
17.12.2020, 11:30,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Голливудская актриса Милла Йовович призналась, что в детстве, когда она ходила в школу, ее называли шпионкой и коммунисткой. Однако от своего прошлого она до сих пор не отвернулась и даже дочери читает книги на русском языке.
Перед эмиграцией на протяжении пяти лет Милла Йовович прожила в СССР, поэтому частично она помнит русский язык, хотя большую часть времени провела в США. После приезда в Америку будущая звезда начала ходить в школу, где дети отказывались принимать ее из-за происхождения. Миллу Йовович регулярно называли русской шпионкой и коммунисткой.
В интервью актриса часто рассказывала, что не забывает русский язык. На нем она разговаривает с дочерью Эвер или читает написанные на русском языке книги. Также актрисе не чужды православные традиции, поэтому пасху она отмечает весной. Стоит отметить, что Милле Йовович 17 декабря исполнилось 45 лет.
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет