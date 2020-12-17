Скандалы: Золотая дорога

17.12.2020, 11:22, Разное

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Почему в Тверской области до сих пор нет трассы М-11

Недавно Счётная палата проверила новую федеральную трассу «Нева» Москва — Санкт-Петербург и была вынуждена констатировать, что платные дороги убыточны для государства, но не для коммерсантов. Они зарабатывают на сборах с автомобилистов и на компенсациях из бюджета. При этом в строительство дорог и инфраструктуру особо не вкладываются. Сейчас встал вопрос о прокладке нового участка М-11 в Тверской области, но, судя по всему, скидываться на него придётся налогоплательщикам. По оценкам Автодора, стоимость участка в 60 км составит 60 млрд рублей.

На строительство скоростной платной трассы «Нева», соединяющей Москву с Санкт-Петербургом, которую с помпой открыли 27 ноября 2019 года, дорожники потратили 520 миллиардов рублей вместо 350 изначально запланированных. Несмотря на участие концессионера — структуры Аркадия Ротенберга «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), — 370 миллиардов выделили из бюджета.

Новая дорога, которую строили практически десять лет, получила 60-километровую брешь: вместо прокладки очередного участка М-11 (149–208 км) в Тверской области дорожники использовали уже существующий бесплатный вариант — «южный обход» Твери трассы М-10 «Россия». Вопросами финансирования проекта занимался Минфин, и там посчитали, что строительство второго обхода, да ещё с возведением нового моста через Волгу — слишком дорогое удовольствие. Поэтому при утверждении проекта участок 149–208 км в него не попал. Было решено, что существующей мощности участка «России» вполне хватит для беспрепятственного движения, поскольку оно здесь не такое интенсивное, как, например, на вылетных магистралях Подмосковья.

Теперь летящие по М-11 водители съезжают на бесплатный участок М-10, который к моменту пуска «Невы» обновили и расширили, а обойдя Тверь, уже сами решают, остаться здесь или вернуться на платный участок. Разница между ними есть: на М-10 обилие светофоров, перекрёстков в одном уровне и прочих ограничений, что приводит к пробкам и затруднениям в движении.

После обращения губернатора Тверской области Игоря Рудени к президенту России Владимиру Путину проекту нового участка М-11 дали зелёный свет. В итоге руководство госкомпании «Автодор», в чьём ведении находится трасса, объявило о начале работ. В этом году председатель правления ГК Вячеслав Петушенко заявил журналистам, что новый проект обойдётся в 60 млрд рублей, из которых только на проектирование потратят 468 млн.

Дорожники должны сдать объект в 2023 году. Но перспективы пока выглядят туманными. Сам Петушенко признаёт, что денег в бюджете нет и их ещё нужно где-то найти. Вопрос о привлечении средств концессионеров тоже остаётся открытым. Ранее они участвовали в строительстве, потому что получали возможность зарабатывать на автомобилистах. Кроме того, государство компенсировало бизнесменам недополученный доход. Счётная палата выяснила, что только на таких компенсациях бюджет потерял на трассе М-11 5,6 млрд рублей. Теперь у концессионеров и подавно нет интереса к дороге: в «Автодоре» Лайфу сообщили, что госкомпания учла ошибки прошлого — и теперь сборы пойдут в доход государства.

— Речи о конкретных сроках сдачи объекта внутри компании уже никто не ведёт, — поделился на условиях анонимности источник Лайфа в ГК «Автодор». — Кроме проволочек с утверждением проекта мы ожидаем появления задержек, связанных с вопросами землеотвода, переноса коммуникаций, протестным движением.

В Тверской области появились активисты, выступающие против строительства трассы. Они боятся, что дорожники вырубят окрестные леса, ухудшится экология, будет шум.

— У нас до последнего времени не было культуры резервирования земель под инфраструктурное строительство, поэтому там сейчас есть все предпосылки для общественного протеста, — сообщил Лайфу директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. — Все хотят новую дорогу, но только если она не будет проходить по собственному заднему двору. А так в густонаселённой Тверской области просто не бывает.

Евгений Кузнецов