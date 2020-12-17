Скандалы: Мертвые души вырастили «Акацию» и «Сирень»

17.12.2020, 11:22, Разное

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Выявлена новая махинация в разработках для воздушно-космической обороны

Как стало известно “Ъ”, следствие расширило свои претензии к группировке обвиняемых в мошенничестве военных конструкторов из Твери под руководством бывшего начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майора Сергея Ягольникова. Как следует из новых обвинений, ученые привлекали «мертвые души» еще и к разработке автоматизированной системы управления ВКО «Акация», похитив с их помощью 110 млн руб. Между тем под стражей сейчас содержится только один из шести обвиняемых. По версии защиты, он пытался выявить и призвать к ответу фиктивно трудоустроенных участников проектов, а по мнению следствия — оказывал давление на свидетелей.

На днях 235-й гарнизонный военный суд продлил по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР срок ареста обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему гендиректору АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РтИС) Александру Храмичеву. Представленные суду участниками процесса аргументы за и против дальнейшего нахождения бизнесмена в СИЗО оказались довольно противоречивыми.

Как пояснил суду представитель ГВСУ СКР, пока обвиняемый Храмичев оставался на свободе под подпиской о невыезде, сотрудники военной контрразведки ФСБ уличили его в оказании давления на свидетелей по делу. Попав в число фигурантов расследования, бизнесмен якобы начал вести активную работу с теми самыми «мертвыми душами» — гражданами, которых его фирма якобы привлекала для выполнения опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказов.

Свидетели по делу пояснили следствию, что гендиректор Храмичев разослал бывшим сотрудникам РтИС почтовые уведомления, в которых потребовал отчитаться за выполненные ими ранее работы по контракту с фирмой или вернуть выплаченные зарплаты в полном объеме.

Дальше — больше: экс-работники стали получать от гендиректора подписанные им проекты мировых соглашений и даже повестки с требованиями явиться в суд в качестве ответчиков по гражданскому иску от РтИС. «Храмичев вызвал даже мою жену,— заявил следствию один из бывших работников фирмы.— Но я, конечно, запретил ей с ним встречаться».

По общему мнению «мертвых душ», поднявший вопрос возврата денег гендиректор таким образом запугивал их, принуждая к даче следствию удобных для него показаний. В пользу этой версии, по их мнению, говорил и тот факт, что едва ли не каждой «душе» обвиняемый гендиректор предлагал бесплатного адвоката для выработки некой «общей позиции» по уголовному делу. Приведенные следователем на процессе заявления свидетелей и рапорты опрашивавших их сотрудников управления ФСБ по объединениям ВКС дали суду основания оставить Александра Храмичева под стражей.

При этом представители самого арестанта расценили показания свидетелей иначе. По их версии, возглавив РтИС в августе 2018 года господин Храмичев сам начал разбираться с бухгалтерией фирмы еще до того, как ей заинтересовалось следствие. Он выявил сомнительные контракты с наемными работниками и стал вызывать фиктивно трудоустроенных для наведения порядка и решения с ними всех финансовых вопросов. Полгода спустя, когда в Тверь приехала следственно-оперативная группа ГВСУ СКР, гендиректор Храмичев призвал своих бывших и действующих сотрудников РтИС сотрудничать со следствием, а тем, кто опасался идти на допрос, действительно пообещал предоставлять адвокатов за счет фирмы.

В итоге предпринятая коммерсантом попытка оказать содействие расследованию, по его мнению, стала основанием для его же ареста.

Так или иначе Александр Храмичев остался единственным арестантом из шести обвиняемых ГВСУ СКР в двух эпизодах особо крупного мошенничества с оборонными госконтрактами, заключенными РтИС в 2014–2019 годах. По версии следствия, махинации с «мертвыми душами» зимой 2014 года начал ученый с мировым именем, авторитетнейший в военно-научных кругах начальник расположенного в Твери ЦНИИ ВКО Минобороны генерал-майор Сергей Ягольников. Его семье принадлежит 18% акций РтИС, поэтому генерал, как полагает следствие, «выбил» для частного конструкторского бюро участие в реализации крупного госконтракта на проектирование одной из систем для ВКО под кодовым названием «Сирень».

Поскольку стоимость подобных разработок определяется не договором, а итоговыми трудозатратами инженеров и конструкторов, генерал Ягольников, по версии ГВСУ СКР, включил в творческий коллектив разработчиков сотню «мертвых душ». На их банковские карты ежемесячно перечислялись гонорары за участие в проекте, которые затем возвращались предполагаемому организатору аферы и его подельникам. За четыре года работы над проектом обвиняемые, как полагает следствие, похитили таким образом 14,4 млн руб.

Сам генерал после возбуждения уголовного дела в феврале прошлого года попытался убедить следователей в том, что на самом деле над проектом работали не случайные люди, а «сохранившие опыт, знания и творческий потенциал» пенсионеры из его НИИ, но в ГВСУ СКР ему не поверили. Тем более что против господина Ягольникова выступил его давний партнер, отставной гендиректор РТиС Андрей Талалаев.

Заключив досудебное соглашение с военной прокуратурой, пенсионер в деталях расписал следствию все схемы совершенных махинаций.

В итоге сам отставник, еще двое бывших руководителей РТиС — Владимир Голубенцев и Александр Богданов, а также действующий на тот момент гендиректор фирмы Александр Храмичев стали обвиняемыми в особо крупном мошенничестве. Аналогичные обвинения получили начальник лаборатории ЦНИИ ВКС Роман Жуков и сам начальник военного института Ягольников.

Предполагаемый организатор аферы с «мертвыми душами» в феврале прошлого года был помещен по решению 235-го суда в СИЗО, в котором отсидел ровно год. Выйдя на свободу, уже отставной к этому времени генерал-майор Ягольников получил разрешение того же суда на самоизоляцию, надел на ногу браслет с радиомаяком, информирующим ФСИН о его местонахождении, и уехал в свое родовое имение в отдаленной деревне Тверской области. В относительном спокойствии дожидались окончания следственных действий и все остальные военные конструкторы, пока ГВСУ не объявило о начале работы над новым эпизодом их предполагаемой преступной деятельности.

Согласно сегодняшней версии следствия, аналогичную махинацию с привлечением «мертвых душ» группировка военных конструкторов под руководством Сергея Ягольникова провернула и на реализации другого контракта для ВКО.

Порученная РтИС разработка системы средств космической связи и автоматизированного управления «Акация» оказалась почти в восемь раз дороже «Сирени» — на ней предполагаемым мошенникам, возможно, удалось похитить 110 млн руб.

Близкие к расследованию источники “Ъ”, впрочем, называют цифры предварительными. В рамках начатого разбирательства по второму эпизоду сотрудникам ГВСУ предстоит провести следственные действия в нескольких регионах страны и дождаться результатов уже назначенной масштабной комиссионной финансово-экономической судебной экспертизы. Стоит отметить, что особую сложность этого уголовного дела признал даже председатель СКР Александр Бастрыкин.

Своим постановлением он разрешил руководителю следственно-оперативной группы ГВСУ, старшему следователю по особо важным делам Андрею Днепровскому разбираться с делом «мертвых душ» до февраля следующего года, продлив таким образом общий срок расследования до 25 месяцев.

Сергей Машкин