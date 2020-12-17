“Ты лучший из лучших”. Гайсинская написала о смерти Кернеса

17.12.2020, 11:20, Новости дня

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Гражданская жена городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря в берлинской клинике “Шарите”, сообщила о смерти мужа в Instagram.

“Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень”, – отметила она в своем посте.

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Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Оксану Гайсинскую – дочь первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского – СМИ называют гражданской женой Кернеса. Она родилась 1 января 1970 года в Харькове. От первого брака у Гайсинской есть 28-летний сын.

В феврале 2020 года Кернес в интервью YouТube-каналу “Ходят слухи” назвал отношения с Гайсинской “свободными”. По словам Кернеса, такое решение он принял, “руководствуясь будущим” Оксаны Гайсинской, после того как на него было совершено покушение. Харьковский городской голова подчеркнул, что они никогда не были женаты.

61-летний Кернес являлся мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов написал в Facebook, что о месте и дате похорон Кернеса пока ничего не известно.