 

Комитет Рады по ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

17.12.2020, 11:20, Новости дня
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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом сообщил председатель комитета, нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус. Трансляцию заседания комитет ведет в своем YouTube.

“10 “за” из 22 присутствующих. Решение не принято”, – сказал глава комитета.

Члены комитета решили принять к сведению доклад Витренко и передать вопрос о его назначении на рассмотрение депутатов Верховной Рады. Рассматривать кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики Рада планирует сегодня.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж. 

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству “Нафтогазу” по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над “Газпромом”. В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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