Рада изменила календарный план работы в январе

17.12.2020, 11:20, Новости дня

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Верховная Рада 17 декабря поддержала проект постановления №4501 об изменении календарного плана четвертой сессии. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно новому календарному плану, с 11-го по 15 января и с 18-го по 22 января депутаты будут работать в комитетах, а неделя с 25-го по 29 января будет пленарной. На 29 января запланировано закрытие сессии.

Предыдущий план предусматривал, что с 4-го по 8 января депутаты должны были работать в комитетах, а с 11-го по 22 января – в режиме пленарных заседаний.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист