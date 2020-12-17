 

Рада изменила календарный план работы в январе

17.12.2020, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада 17 декабря поддержала проект постановления №4501 об изменении календарного плана четвертой сессии. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно новому календарному плану, с 11-го по 15 января и с 18-го по 22 января депутаты будут работать в комитетах, а неделя с 25-го по 29 января будет пленарной. На 29 января запланировано закрытие сессии.

Предыдущий план предусматривал, что с 4-го по 8 января депутаты должны были работать в комитетах, а с 11-го по 22 января – в режиме пленарных заседаний. 

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Кроссовер Infiniti QX50 подорожал в РФ на 20 тысяч рублей

25.08 / Выходца из Киргизии приговорили за нападение на полицейского в Москве

27.07 / Экс-биатлонист Шипулин заболел коронавирусом на отдыхе в Сочи

07.09 / Dacia показала на тизерах новые Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года

27.11 / Коронавирус выявили в сборной РФ по футболу

11.12 / “8 тыс. грн для частного предпринимателя – это ничто”. Ресторатор Борисов оценил помощь государства из-за карантина

12.07 / Эксперт объяснил значение резолюции СБ ООН о помощи Сирии

07.09 / Эрдоган потребовал от ЕС нейтралитета в турецко-греческом газовом споре

14.12 / Лавров оценил санкции США против Турции из-за С-400

03.09 / Комитет Рады утвердил проект заявления по Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска