 

“Вот это рот!”, “Главное не …бнуться совсем” – Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие

17.12.2020, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором призналась, что ей нравится раздражать других людей.

Она предстала с яркой глянцевой помадой вишневого тона и подведенными глазами.

– Живешь себе спокойненько живешь никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь – так, что прямо до пены изо рта. И это так приятно, – сказала певица. В ролике она с помощью специальных приложений исказила свой голос.

– Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает, – процитировала она актрису Фаину Раневскую.

Подписчики прокомментировали ролик.

– Хорошо, что есть желание кривляться, – написала mayatopleader.

– Вот это рот! – отметил shapiev12.

– Я тоже люблю такие приятности… Главное не …бнуться совсем, – заявила anna_anna_1968.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Одесские предприниматели протестовали против карантина выходного дня

20.09 / Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть заблокированы, если Рада не изменит постановление о выборах

09.11 / Зеленский призвал сограждан «влюбить» близких в украинский язык»

25.09 / Раскрыты подробности гибели дочери Конкина

03.08 / Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

28.08 / Дмитрий Кулеба: Украина заморозила все контакты с Беларусью 

12.10 / Евросоюз заявил о крайней обеспокоенности продолжением конфликта в Нагорном Карабахе

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

10.09 / При пожаре в техникуме Ростовской области пострадали четверо детей

06.10 / На австралийский материк завезли тасманийских дьяволов, которые были истреблены сотни лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска