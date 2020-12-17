“Вот это рот!”, “Главное не …бнуться совсем” – Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие

17.12.2020, 11:20, Новости дня

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Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram обнародовала ролик, в котором призналась, что ей нравится раздражать других людей.

Она предстала с яркой глянцевой помадой вишневого тона и подведенными глазами.

– Живешь себе спокойненько живешь никого не трогаешь. А потом оказывается, что ты кого-то бесишь – так, что прямо до пены изо рта. И это так приятно, – сказала певица. В ролике она с помощью специальных приложений исказила свой голос.

– Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает, – процитировала она актрису Фаину Раневскую.

Подписчики прокомментировали ролик.

– Хорошо, что есть желание кривляться, – написала mayatopleader.

– Вот это рот! – отметил shapiev12.

– Я тоже люблю такие приятности… Главное не …бнуться совсем, – заявила anna_anna_1968.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.