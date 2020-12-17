 

Курникова показала своих двойняшек

17.12.2020, 11:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская теннисистка Анна Курникова 16 декабря разместила в Instagram фото своих старших детей – двойняшек Николаса и Люси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Публикацию спортсменка сделала в их день рождения – 16 декабря старшим детям Курниковой исполнилось три года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Курникова – мать троих детей. Двойняшки Николас и Люси родились в 2017 году, а в январе 2020 года  спортсменка родила дочь Машу.

Отцом детей Курниковой является испанский певец Энрике Иглесиас. Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа на песню песню Escape.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Экономист Гуриев: Я посмотрел сериал “Слуга народа”. Это была часть моей работы в ЕБРР

18.10 / Умер российский писатель Алексей Михеев

17.12 / Во Львове выявили конвертационный центр с оборотом 20 млрд грн – Офис генпрокурора

06.12 / Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Карабах

21.07 / В РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики

26.10 / На танкере в Азовском море произошел обрыв поврежденной конструкции

29.07 / Роскачество предупредило об опасности в жару холодного чая и кофе

16.12 / В 2021 году прекратит работу сервис видеотрансляций Periscope

25.08 / Рабочие нашли останки мамонта на месторождении на Ямале

17.08 / Чехия возвращает обязательный масочный режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска