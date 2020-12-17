Курникова показала своих двойняшек

17.12.2020, 11:20, Новости дня

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Российская теннисистка Анна Курникова 16 декабря разместила в Instagram фото своих старших детей – двойняшек Николаса и Люси.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Публикацию спортсменка сделала в их день рождения – 16 декабря старшим детям Курниковой исполнилось три года.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Курникова – мать троих детей. Двойняшки Николас и Люси родились в 2017 году, а в январе 2020 года спортсменка родила дочь Машу.

Отцом детей Курниковой является испанский певец Энрике Иглесиас. Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа на песню песню Escape.