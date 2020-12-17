Мнение: Боливийская хунта за год правления добилась роста посевов коки

17.12.2020, 10:44, Разное

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Найдено одно несомненное достижение фашистской хунты в Боливии.

За недолгое время правления, она смогла достичь успеха в одном показателе – менее чем за год площадь посевов коки в Боливии увеличилась с 25500 геакторов до 32 000.

Про Моралесе, правительство проводило государственную программу по сокращению посевов коки, Например, в 2018-м году при Моралесе было уничтожено 11 000 гектаров коки. В 2019-м при нем же (вплоть до переворота) – 9000 гектаров. При хунте уничтожили всего 2000 гектаров и при этом прирост посевов составил 6500 гектаров. Сама же политика борьбы с посевави коки как инструмента борьбы с производством и оборотом наркотиков, была фактически похерена.

Данное обвинение, также намерены предъявить Аньес на суде.

Мне это напомнило Афганистан, когда после того, как Талибан прогнали в горы, площадь маковых посевов при "демократическом правительстве" Афганистана ежегодно била рекорды, в стране действовало более 2000 нарколабораторий, а страна "контролировала" почти 90% рынка героина. Как позднее объяснил представитель НАТО, бороться с посевами оказалось невыгодно, так как у Талибана накоплено столько сырья, что при сокращении посевов, оно дорожает и у Талибана становится больше денег. Поэтому за 19 лет войны в Афганистане производство героина в Афганистане так и не снизилось до тех значений, которые были достигнуты Талибаном в обмен на международное признание.

Надо понимать, что если бы боливийские социалисты не скинули бы фашистскую хунту, через несколько лет Боливия бы попыталась оспорить первенство Колумбии в деле производства наркотиков в Южной Америке. Оно всегда растет там, где его косвенно поддерживают отдельные институты государства.