 

В Армении назвали дату отставки Пашиняна

17.12.2020, 10:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке в новогоднем послании 31 декабря, сообщило армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники.

«Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов», – цитирует «Интерфакс» сообщение газеты. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Jaguar показала обновленный кроссовер E-Pace

19.07 / Анонсировано первое предвыборное мероприятие Канье Уэста

27.11 / В Германии число случаев COVID-19 превысило миллион

04.11 / Маркив вышел на свободу

08.07 / Трамп заявил о готовности провести новую встречу с Ким Чен Ыном

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

07.09 / “Сердце замерло”. Участник “Танцев со звездами” Цимбалюк едва не уронил партнершу. Видео

16.12 / В будущем году Apple увеличит производство iPhone на 30%

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

26.08 / Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска