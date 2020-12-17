Школы Амурской области по нацпроекту получили автобусы для детей

17.12.2020, 10:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Автопарки школ Амурской области пополнились автобусами для перевозки детей: половина из поступивших в регион транспортных средств предназначена для северных районов, сообщила пресс-служба областного правительства.

«В этом году при содействии губернатора Амурской области Василия Орлова регион получил 15 автомобилей. Вместимость трех машин – 13-20 человек, 11 транспортных средств рассчитаны на 21-24 человек, один автомобиль – на 25-31 человека. Около половины машин предназначены для территорий с суровыми климатическими условиями», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным правительства области, более 7,5 тыс. детей в регионе нуждаются в подвозе к образовательным организациям. Для этого задействовано около 250 единиц техники. Новые автобусы, закупленные Минпромторгом России, получат сельские школы 10 районов Приамурья, а также городов Белогорск и Тында.

«Ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка. Чтобы по дороге в школу обучающиеся были по защищены, автобусы оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Кроме того, транспорт подключен к региональной навигационно-информационной системе, которая позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации связаться с МЧС. Автобусы полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей», – сказал губернатор Василий Орлов.

В 2019 году на школьные маршруты в Амурской области поставили 39 новых машин. В планах на 2021 год – 24 транспортных средства.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений – одна из задач национального проекта «Образование», который инициирован президентом Владимиром Путиным и рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.