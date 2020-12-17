 

Школы Амурской области по нацпроекту получили автобусы для детей

17.12.2020, 10:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Автопарки школ Амурской области пополнились автобусами для перевозки детей: половина из поступивших в регион транспортных средств предназначена для северных районов, сообщила пресс-служба областного правительства.

«В этом году при содействии губернатора Амурской области Василия Орлова регион получил 15 автомобилей. Вместимость трех машин – 13-20 человек, 11 транспортных средств рассчитаны на 21-24 человек, один автомобиль – на 25-31 человека. Около половины машин предназначены для территорий с суровыми климатическими условиями», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным правительства области, более 7,5 тыс. детей в регионе нуждаются в подвозе к образовательным организациям. Для этого задействовано около 250 единиц техники. Новые автобусы, закупленные Минпромторгом России, получат сельские школы 10 районов Приамурья, а также городов Белогорск и Тында.

«Ежегодно в нашем регионе проходит обновление автобусного парка. Чтобы по дороге в школу обучающиеся были по защищены, автобусы оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Кроме того, транспорт подключен к региональной навигационно-информационной системе, которая позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации связаться с МЧС. Автобусы полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей», – сказал губернатор Василий Орлов.

В 2019 году на школьные маршруты в Амурской области поставили 39 новых машин. В планах на 2021 год – 24 транспортных средства.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений – одна из задач национального проекта «Образование», который инициирован президентом Владимиром Путиным и рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Шнуров станет отцом в третий раз

04.10 / Пассажиры жестко севшего в Якутии вертолета Ми-2 эвакуированы

13.07 / В мире: Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

23.11 / “Укроборонпром” и НАБУ договорились о совместном противодействии коррупции

09.12 / Офис генпрокурора Украины передал АРМА активы банка “Финансы и кредит”

29.07 / Сбербанк перевел часть сотрудников на постоянную удаленку

29.07 / Белорусский МИД пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием россиян из ЧВК “Вагнер”

26.11 / Ответ на “недружественные действия”. Украина введет спецпошлины на импорт стальных продуктов из Беларуси

21.10 / Гривна подорожала по отношению к доллару и подешевела к евро

29.07 / Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска