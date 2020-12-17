Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Поклонской

17.12.2020, 10:42, Новости дня

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Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка», – сообщил источник ТАСС.