Работу пожарных в аэропорту Благовещенска сняли на видео

17.12.2020, 10:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Региональное управление МЧС опубликовало видео работы пожарных при тушении здания международного терминала аэропорта Благовещенска, передает Общественная служба новостей. Пожар начался в пустующем здании утром 17 декабря. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Более того, огонь в одном из зданий не повлиял на работу остального аэропорта – ни вылеты, ни прилеты задержаны не были.