 

Лидер партии “Родина” указал на необходимость защиты попавших в беду за границей россиян

17.12.2020, 10:38, Разное
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История Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана может стать поводом для разработки нового законопроекта о защите прав российских граждан, незаконно удерживаемых за пределами страны.

Депутат Госдумы и глава “Родины” Алексей Журавлев уверен: законодательная мера обезопасит россиян, ставших узниками по ангажированным политическим мотивам. Кроме того, она даст надежду на спасение всем незаконно удерживаемым заключенным, подвергающимся пыткам и не имеющим возможности связаться с адвокатом.

Социологи ФЗНЦ отсидели в ливийской тюрьме больше полутора лет – им так и не сказали, за что их посадили в “Митигу”. При этом россиян регулярно подвергали физическому и моральному насилию. Шугалея и Суэйфана выпустили на свободу 10 декабря.

Напомним, в сентябре Максима Шугалея выдвинули в депутаты парламента Республики Коми от партии “Родина”. По его признанию, это серьезно помогло ему в “Митиге”.



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