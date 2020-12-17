Светлана Лобода заинтриговала поклонников образом в свадебном платье и фате

17.12.2020, 10:36, Разное

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В пятницу, 18 декабря, должна состояться премьера нового клипа Светланы Лободы. Певица каждый день подогревает интерес поклонников, публикуя в Instagram короткие отрывки видеоролика. Недавно она заинтриговала фолловеров образом в фате и свадебном платье.

На кадрах, которыми исполнительница поделилась в своем микроблоге, она сидит во главе стола, окруженная другими девушками в белых платьях. На фоне звучат этнические мотивы. Многие подписчики разглядели в наряде Светланы Лободы образ невесты, однако пока непонятно, почему она в нем предстала. В комментариях к видео артистка написала, видимо, строчку из своей новой песни. Суть состоит в том, что девушка может быть счастливой и будет, если не «утратит огонь в глазах».

Поклонники пришли в восторг от образа Светланы Лободы и сравнили ее новую работу с первыми песнями певицы Линды. Некоторые услышали в клипе «африканские мотивы», а другие фолловеры – «фадеевские». Пользователи признались, что эти кадры их заворожили и напомнили какой-то древний ритуал, поэтому они с нетерпением ждут премьеры нового клипа артистки.