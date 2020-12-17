 

Светлана Лобода заинтриговала поклонников образом в свадебном платье и фате

17.12.2020, 10:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В пятницу, 18 декабря, должна состояться премьера нового клипа Светланы Лободы. Певица каждый день подогревает интерес поклонников, публикуя в Instagram короткие отрывки видеоролика. Недавно она заинтриговала фолловеров образом в фате и свадебном платье.
На кадрах, которыми исполнительница поделилась в своем микроблоге, она сидит во главе стола, окруженная другими девушками в белых платьях. На фоне звучат этнические мотивы. Многие подписчики разглядели в наряде Светланы Лободы образ невесты, однако пока непонятно, почему она в нем предстала. В комментариях к видео артистка написала, видимо, строчку из своей новой песни. Суть состоит в том, что девушка может быть счастливой и будет, если не «утратит огонь в глазах».

Поклонники пришли в восторг от образа Светланы Лободы и сравнили ее новую работу с первыми песнями певицы Линды. Некоторые услышали в клипе «африканские мотивы», а другие фолловеры – «фадеевские». Пользователи признались, что эти кадры их заворожили и напомнили какой-то древний ритуал, поэтому они с нетерпением ждут премьеры нового клипа артистки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Кто стоит за глобалистами и кому и зачем всё это нужно?

21.08 / Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

08.07 / Звезда “Мстителей” Джош Бролин станет отцом в четвертый раз

22.10 / Мнение: Чем может обернуться призыв Папы Римского?

08.05 / Здоровье: Соевый белок способен снижать уровень холестерина

29.09 / О позоре сверхдержавы: ну правда ведь – гр***ный стыд!

16.09 / «Яблоко» и триединые

25.07 / Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса

04.09 / Пранкеры Вован и Лексус опубликовали «переговоры Берлина и Варшавы» за полчаса до белорусского ТВ

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска