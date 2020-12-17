Названы способы снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании

17.12.2020, 10:36, Разное

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Врач Людмила Лапа рассказала, как снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании. За столом вряд ли люди захотят находиться в масках. Использование антисептиков также не поможет предотвратить инфицирование коронавирусом.

Терапевт рекомендует отказаться от совместной встречи Нового года с теми людьми, у которых имеются хоть какие-нибудь признаки болезни. До праздника нужно принять противовирусные препараты.

Людмила Лапа считает, что в помещении должна работать кварцевая лампа. Сейчас приборы являются защищенными, поэтому человек может пребывать в комнате при их функционировании. Такие лампы работают во всех медицинских центрах, они находятся в свободной продаже по не очень высокой цене.