 

Владимир Березин благодарен Богу, что не остался калекой после ДТП

17.12.2020, 10:36, Разное
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Бывший ведущий программы «Время» Владимир Березин поблагодарил Бога за, то, что он не остался калекой после происшествия с машиной. Два месяца назад его сбил автомобиль, последствия ДТП до сих пор дают о себе знать.
По словам Владимира Березина, в результате столкновения с машиной он сломал ногу. В сознание он пришел, лежа на земле, но его обрадовал тот факт, что он остался жив. Кроме того, телеведущий признался, что находился на грани жизни и смерти, но состояние это ему показалось сомнительным.

Сейчас Владимир Березин в основном лежит и принимает обезболивающие средства и препараты, приводящие к сращиванию костей. В худшем случае, полагает телеведущий, он мог бы остаться калекой или вовсе погибнуть. Стоит отметить, что Березин вел программу «Время» в начале 90-х, затем ему предложили должность диктора на телеканале РТР.



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