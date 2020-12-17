Скандалы: Деньги не пахнут

17.12.2020, 10:28, Разное

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Почему в центре курорта выросла гора гниющих отходов высотой с многоэтажный дом

Сочи стал очередной горячей точкой на экологический карте страны. Запуск в городе нового мусоросортировочного комплекса отложен из-за отсутствия разрешительных документов. Вместо этого в центре курорта выросла гора гниющих отходов высотой с многоэтажный дом. От едкого запаха страдают жители центрального района, на их жалобы контролирующие органы отвечают отписками.

Это не первый мусорный кризис на главном курорте страны. Проблему утилизации отходов намеревались решить Олег Дерипаска, «Ростех» и австрийские бизнесмены. Местные активисты-экологи предлагали свой метод, но мэр Алексей Копайгородский предпочёл пригласить в город компанию с весьма скандальным прошлым.

Олимпийский «ноль отходов»

В начале 2010-х годов в рамках подготовки к зимней Олимпиаде власти Сочи всерьёз озаботились преображением внешнего вида города. Перед приездом иностранных гостей была поставлена задача очистить улицы от лишнего мусора, а воздух – от запаха разлагающихся свалок.

Именно тогда была запущена в действие программа «Ноль отходов». Она предусматривала снос и рекультивацию действовавших на тот момент на курорте мусорных полигонов. Первым закрылся полигон в Адлере – на его месте разбили зелёную зону. Ликвидация свалки в Лазаревском районе обошлась бюджету примерно в 1,5 млрд рублей. Было принято решение, что сочинский мусор будет сортироваться и прессоваться на специально созданном для этого в Хостинском районе мусороперерабатывающем комплексе, после чего вывозиться в Белореченск.

Первоначальный договор на строительство комплекса был подписан между руководством мэрии Сочи и ОАО «Тоннельный отряд № 44» (ТО № 44). В 2011 году бенефициаром проекта стала компания «Базовый элемент» – она приобрела контрольный пакет акций корпорации «Трансстрой», акционера ТО № 44. Структура Олега Дерипаски закупила технологическое оборудование, необходимое для переработки полимеров и компостирования. Но стройка так и не была завершена – в эксплуатацию ввели только первую очередь завода.

В 2014 году «Базовый элемент» продал контрольный пакет ОАО «Сочинский мусороперерабатывающий комплекс» ООО «ТСМ», бенефициарами которого, в свою очередь, стали ООО «Курортспецстрой» и администрация города-курорта. Смена собственников не спасла проект. Действующий комплекс перерабатывал лишь 60–70 процентов производимых в городе отходов. Постепенно на территорию курорта начали возвращаться свалки, ликвидация которых стала серьёзной головное болью как для жителей, так и для чиновников.

«Мусорный Памир» простоял три года

В 2016 году на площадке мусороперерабатывающего комплекса выросла гора из 20 тысяч тонн мусора высотой в десятки метров, которой горожане дали название «мусорный Памир». В июле руководители администрации города обязались ликвидировать залежи отходов и распространяемые ими запахи, но не выполнили обещание. В августе за решение проблемы взялись активисты общественного гражданского движения «За Сочи!».

«Сочи находится на грани мусорной, экологической и эпидемиологической катастрофы. Город, в который всей страной вложено столько сил и средств, задыхается от зловония и готов к эпидемиям. Недостроенные очистные сооружения, слив канализации и отходов жизнедеятельности в реки и море, неорганизованный вывоз мусора, переходящий из рук в руки мусороперерабатывающий комплекс привели к тому, что каждый вечер центр города накрывает непереносимое зловоние, а туристы проводят отпуска на больничных койках – в больницах, переполненных жертвами кишечных инфекций», – говорилось в распространённом организацией обращении.

Активисты собрали 1800 подписей под петицией с требованием провести прокурорскую проверку нарушений природоохранного законодательства и наказать виновных. Спустя несколько дней бывший заместитель мэра Юрий Паламарчук пояснил, что проблема возникла из-за закрытия полигона в Белореченске, и пообещал устранить мусорные завалы в течение двух месяцев. А занимавший в тот период пост мэра Анатолий Пахомов пригрозил, что мэрия отправит в прокуратуру собственное обращение по поводу невыполнения мусороперерабатывающим заводом своих обязательств.

Спустя месяц прокуратура обратилась в суд и выиграла дело о принуждении Сочинского мусороперерабатывающего комплекса к ликвидации «мусорного Памира». Однако ни прокуратура, ни судебные приставы долгие месяцы не могли добиться исполнения вердикта. Залежи мусора на промплощадке были окончательно ликвидированы лишь спустя год – в ноябре 2017-го.

Однако вывоз упавших за изгородь отходов затянулся до конца 2019 года и завершился после того, как администрация Сочи временно ввела на данной территории режим ЧС.

«Загрязнённые ливневые стоки с вышеуказанной территории могут способствовать бактериальному загрязнению поверхностных водных объектов, в том числе морской воды, и, как следствие, возникновению массовых инфекционных заболеваний среди населения…», – говорилось в постановлении мэрии.

Новые заводы остались лишь на бумаге

Власти Краснодарского края и Сочи признали, что одной из причин мусорного кризиса стала излишне сложная и дорогостоящая схема вывоза отходов. Гружёные бытовыми отходами самосвалы вынуждены преодолевать по пути из Сочи в Белореченск и обратно по 600 километров, тратя на дорогу в общей сложности до 22 часов.

В мэрии начали искать альтернативные варианты утилизации мусора. В том числе глава Сочи Анатолий Пахомов провёл переговоры с руководством специализирующейся на переработке отходов австрийской компании Saubermacher Dienstleistungs AG. Европейские бизнесмены выразили готовность построить в городе завод по утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Рассматривались и другие варианты. Например, дочернее предприятие «Ростеха» «РТ-Инвест» предлагало проект по строительству мусоросжигающего завода, который за счёт получаемого тепла смог бы производить электроэнергию. Также Анатолий Пахомов заявлял о возможности создания в Сочи специализированной свинофермы, где отходы перерабатывались бы в корм для животных.

Раздельный сбор вместо мусорного факела

Экологические активисты выступили против идеи строительства мусоросжигающего завода и мощностей по производству компоста из отходов. Они предложили альтернативный вариант решения проблемы – создание в городе системы раздельного сбора мусора.

С 2017 года проект реализовывался по инициативе сочинского отделения НКО «Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды “РазДельный Сбор”» и движения «За Сочи!» в сотрудничестве с администрацией города. В рамках проекта во всех учебных заведениях проводились просветительские занятия, была запущена акция по сбору вторсырья «ЭкоДвор», в общественном транспорте демонстрировались видеоролики о пользе раздельного сбора, велась работа с ТОС и управляющими компаниями.

Бывший мэр Анатолий Пахомов привлёк к участию в проекте 14 предпринимателей – сборщиков и переработчиков вторсырья.

В городе было установлено 980 контейнеров для сбора пластика, открыто восемь пунктов сбора макулатуры и картона, отдельно собирались древесные остатки и стеклобой.

В 2018–2019 годах было собрано и отправлено на переработку более 8,5 тысячи тонн вторсырья и переработано около 30 тысяч кубометров древесных остатков. Был налажен выпуск новых мешков для мусора из использованных пакетов и полиэтилена, полимерно-песчаной брусчатки и тротуарной плитки – из выброшенных овощных ящиков и пластмассовых канистр, пеллет для отопления – из древесных остатков. За счёт снижения стоимости сбора и вывоза мусора городской бюджет сэкономил более 21 млн рублей.

Как заявила «Октагону» председатель движения «За Сочи!» Елена Негоруца, полномасштабное внедрение проекта позволило бы снизить тарифы на вывоз мусора для граждан. Но в конце 2019 года он был практически остановлен. Руководители мусорного оператора «Крайжилкомресурс», приступившего к работе в городе в прошлом году, не ответили на предложение активистов о сотрудничестве. Уклонилось от контактов с ними и новое руководство мэрии. Команда главы города Алексея Копайгородского пошла другим путём.

Мэр Сочи призвал строителей «Москва-Сити»

В 2020 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил наладить в регионе систему переработки мусора и анонсировал, что одним из пионеров в этой сфере станет Сочи.

Бенефициаром проекта неожиданно оказался не местный мусорный оператор «Крайжилкомресурс», а московское предприятие «Вива Транс». Учредителями столичной фирмы выступают три непубличных бизнесмена – Андрей Половинкин, Сергей Архипов и Надежда Колосова. На сайте компании говорится, что в 2000-х годах она была основным подрядчиком по земляным работам и сносу пятиэтажных строений таких крупнейших московских застройщиков, как ЗАО «СУ-155», «УМ-4», СМУ «Ингеоком», «Мосинжстрой», а также турецкой фирмы Enka. Наиболее знаковыми проектами предприятия стало участие в строительстве зданий Счётной палаты, «Москва-Сити», Дома музыки на Космодамианской набережной, торговых комплексов IKEA на Калужском и Ленинградском шоссе, а также снос московских пятиэтажек и рытьё котлованов под корпуса МГУ.

В настоящее время «Вива Транс» входит в число крупнейших мусорных операторов страны. Среди его клиентов управление Росимущества по Московской области, Московский зоопарк, ГУП «Мосводосток» и ГБУ «Ритуал».

В 2018 году «Вива Транс» критиковали СМИ в связи с использованием компанией иловых осадков с очистных сооружений для тушения очагов возгорания на полигоне «Съяново» в Серпуховском районе и дегазации на подмосковном полигоне «Кучино».

Но самый острый конфликт разгорелся в 2017 году в деревне Зубцово Сергиево-Посадского района. Жители выразили протест против складирования «Вива Транс» в местном выработанном карьере иловых осадков четвёртого класса опасности. Сумма ущерба окружающей среде составила 84 млн рублей, было возбуждено уголовное дело. Но на встрече с местными жителями, по данным СМИ, соучредитель «Вива Транс» Андрей Половинкин отверг все претензии, назвав местных активистов «экотеррористами».

Деньги не пахнут

Именно компании «Вива Транс» достался печально известный участок на стыке Центрального и Хостинского районов, над которым ещё недавно возвышался «мусорный Памир». Договором от 16 декабря 2019 года он был передан в аренду ООО «ПрофиСервис» (подрядчик «Крайжилкомресурса»).

Власти объявили, что на участке расположится не только новая мусоросортировочная линия, позволяющая работать более чем с десятью видами отходов, но и мощности по биометрической сушке ТКО. Последняя технология предполагает складирование мусора в специально установленных ёмкостях с его последующим разложением с помощью бактерий. Получающийся компост предполагалось использовать в качестве технического грунта для пересыпки мусорных полигонов.

30 июля в эфире телепрограммы «Вести Сочи» вышел сюжет, повествующий о запуске комплекса в тестовом режиме. Представители обслуживающего его ООО «ПрофиСервис» продемонстрировали мэру работу линии и подвели главу города к тенту, под которым 250 тонн отходов подвергалось биометрической сушке при температуре 80 градусов по Цельсию.

В своём комментарии журналистам мэр Алексей Копайгородский заявил, что на объекте используются «лицензированные и апробированные» на территории страны технологии и что его запуск «прошёл достойно». Однако у жителей города и представителей компетентных структур сложилось прямо противоположное мнение.

Это всё равно что в больнице сделать свалку

Уже в конце августа – начале сентября жители расположенных неподалёку от площадки домов начали делиться в соцсетях видеозаписями того, как на территории комплекса вновь стала расти гора мусора из хаотично свозимых и сваливаемых в кучу отходов. Они не проходят сортировку, а лишь утрамбовываются и разгребаются двумя экскаваторами. Сочинцы вновь стали задыхаться от доносящейся со стороны площадки едкой вони. 15 октября журналист Анна Колмогорцева выложила в своём видеоблоге интервью с местными жителями, которые в том числе рассказали следующее:

«Беда у нас случилась в конце июля, когда мэр нашего города презентовал сушку. Назвал он её барометрической. С этого момента жить стало просто невыносимо. Днём мусор на машинах возят, ночью мусор перегружают. Линия так и не заработала ˂…˃, горы мусора высотой в три этажа под солнцем гноятся, слёживаются, сортировкой мусора никто не занимается, на этой горе стоят два экскаватора, по ней ездят. И ночью начинается перегрузка в тонары (Большегрузный спецавтотранспорт. – τ.). Зловоние такое… Двадцать дней помойка гниёт, киснет, это же органика. И вот это потом ночью ворошат, загружают в тонары, чтобы без пробок доставить на полигон в Белореченске…»

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©octagon.media, 2020

«Я просто не понимаю, как так додуматься можно было, что в центре курортного города, где люди лечат органы дыхания, устроить площадку с переработкой мусора. Это всё равно что в больнице сделать свалку», – возмущается герой сюжета.

Мусор есть, документов нет

В поисках защиты страдающие от вони сочинцы обратились в южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В поступившем заявителям 2 ноября ответе подтверждалось, что сортировочный комплекс в эксплуатацию не введён, в ходе проверки признаков его работы обнаружено не было. Согласно документу, площадка используется исключительно для «временного накопления и перегрузки отходов». При этом сотрудники ведомства признали, что ООО «ПрофиСервис» не сдало в уполномоченные структуры необходимую декларацию о воздействии на окружающую среду, хотя было обязано это сделать.

Признанная виновной организация отделалась лёгким испугом. Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении неё протоколы об административной ответственности, предусматривающие штраф в размере до 250 тыс. рублей.

По данным сочинских активистов, у компаний «ПрофиСервис» и «Вива Транс» также нет на руках санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны. «Вива Транс» имеет разрешение на утилизацию и размещение отходов только в Московской области, тогда как подобные документы должны утверждаться отдельно в отношении каждой промплощадки. Поэтому законность проекта находится под большим вопросом.

Контролирующие структуры наотрез отказались признавать факты загрязнения воздуха. Первоначально Роспотребнадзор не предоставил жителям результаты проведённых замеров. Необходимые данные заявителям удалось получить только после подключения к решению вопроса депутатов городского собрания. В ответах значилось, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ во взятых в районе близлежащих жилых кварталов пробах не обнаружено. Руководители прокуратуры Хостинского района Сочи дополнительно напомнили гражданам и общественникам, что они могут обратиться за защитой своих прав в суд.

Экологические активисты отмечают, что в ходе замеров была нарушена установленная процедура взятия проб и работы с газоанализаторами. Они намерены продолжить работу по контролю за чистотой воздуха и защите прав и здоровья горожан всеми законными способами.

«Октагон» направил запросы на получение комментариев в администрацию Сочи, а также представителям компаний «Вива Транс» и «ПрофиСервис». На момент публикации материала ответы на них редакция не получила.

Константин Джултаев