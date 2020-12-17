Мендель показала физкультперерыв Зеленского

17.12.2020, 10:26, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обнародовала в Instagram ролик, снятый во время перерыва.

“Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего – и во время короткого физкультперерва”, – написала она.

В ролике Зеленский запечатлен играющим в пинг-понг со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

В комментарии “Украинской правде” Мендель сказала, что президент дал интервью известному американскому медиа.

В 2019 году Зеленский стал шестым президентом Украины. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, а за пятого президента Петра Порошенко, который также принимал участие в избирательной кампании, – 24,45%.