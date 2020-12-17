Витренко опроверг информацию Бутусова о получении 170 млн грн премии

17.12.2020, 10:26, Новости дня

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Бывший исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко опроверг информацию главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова о том, что Витренко якобы получил 170 млн грн премии. Так экс-менеджер “Нафтогазу” прокомментировал пост журналиста в Facebook.

“Ваша информация не соответствует действительности. В частности о том, что я получил деньги. По крайней мере я об этом не знаю”, – написал Витренко.

Он объяснил, что постановление №141 Кабинета Министров Украины от 5 февраля об оплате труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики не имеет к нему отношения.

“Я не являюсь руководителем и не был руководителем Нафтогаза. Ну и так далее”, – объяснил Витренко.

Скриншот: Юрий Бутусов / Facebook

16 января Бутусов со ссылкой на источники в “Ощадбанке” и “Нафтогазі” заявил, что “Нафтогаз” перечислил на счет Витренко 170 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским “Газпромом”. Журналист назвал происходящее “взяткой за лояльность” и охарактеризовал как коррупционное преступление, связанное с возможным назначением Витренко первым вице-премьер-министром.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж.

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству “Нафтогазу” по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над “Газпромом”. В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.