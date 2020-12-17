В Москве сформировали Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами

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17.12.2020, 9:48, Новости дня
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Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, намеченными на сентябрь следующего года, сформирован в столице. За создание штаба проголосовали члены Совета Общественной палаты Москвы в дистанционном режиме.

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов объяснил, почему штаб решено сформировать именно сейчас.

«Мы заранее это решили делать. На выборах в следующем году снова будет электронное голосование, и возникнет проблема, как развести разные виды голосования, то есть их будет даже не три, а четыре. Скажем, человек, который из Пензы, пришел «Мобильным избирателем», он может из четырех голосований принять участие только в одном, и поэтому нужно продумать, как построить бюллетень, как сверить с реестром электронного голосования и так далее», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием.

Московский штаб будет наблюдать за выборами депутатов Госдумы VIII созыва, дополнительными выборами депутатов Мосгордумы и дополнительными выборами депутатов Советов депутатов муниципальных округов города Москвы.

Ранее сообщалось, что с конца января на разных площадках, включая федеральную и региональные общественные палаты (ОП), стартует обучение наблюдателей к выборам в Госдуму.



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