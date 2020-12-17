ВЦИОМ выяснил интерес россиян к пресс-конференции Путина

17.12.2020, 9:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресс-конференция президента Владимира Путина, которая пройдет в прямом эфире 17 декабря, вызывает интерес у более 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Путина и его ответы на вопросы журналистов, – 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста – 83% и среди женщин – 77%, передает официальный сайт ВЦИОМ. Еще 28% ответили, что им неинтересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, – мужчины (35%) и те, кто находится в возрастной категории 25-34 года – (39%).

По данным исследования, большинство россиян знают или слышали о пресс-конференции Путина – 81%. Точную дату назвали 52%. Еще 18% сообщили, что слышат о ней впервые.

Отмечается, что смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет – 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Согласно опросу, чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору. Также более трети планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей – 38%. Остальные 18% сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.