 

В Чечне в полицейских бросили бомбу

17.12.2020, 9:44, Разное
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В ночь на 17 декабря на одной из дорог в Чечне сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21114. В салоне находились двое человек. Они бросили из окна в силовиков взрывное устройство, после чего попытались скрыться, передает “Царьград”. Во время бегства злоумышленники устроили стрельбу, после чего были уничтожены ответным огнем.



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