 

Фанаты оценили фигуру Ольги Серябкиной в черном купальнике

17.12.2020, 9:42, Разное
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Поклонники оценили подтянутую фигуру популярной российской певицы Ольги Серябкиной на новом фото. Артистка обнародовала в социальной сети Instagram снимок в сдельном купальнике черного цвета у бассейна.
Перед работой в студии Ольга Серябкина решила поплавать в бассейне. Она надела купальник, который идеально подчеркнул ее фигуру. В комментариях поклонники в очередной раз подчеркнули, что артиста обладает стройными и подтянутыми формами.

Позже в разделе «Истории» Серябкина показала, что спустилась в холодную воду, а тело обтерла льдом. Особое внимание она уделила ягодицам.

Напомним, что в конце октября Ольга Серябкиной вышла замуж. Кадры с тайной церемонии, которая состоялась в Альпах, артистка показала в Instagram. О личной жизни знаменитость рассказывать не любит, но она признается, что чувствует себя абсолютно счастливой.



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