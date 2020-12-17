Супруга покойного Гафта имеет право лишь на половину его загородного дома

17.12.2020, 9:42, Разное

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После смерти актера Валентина Гафта появились слухи о том, что его супруга перед кончиной мужа оформила все имущество на себя. Однако выяснилось, что артист никогда не владел домом в селе Жаворонки, поскольку часть недвижимости уже принадлежала Ольге Остроумовой.

Участок, на котором стоит дом, имеет площадь 929,5 квадратных метров. Он полностью принадлежит Ольге Остроумовой, в отличие от самой дачи. Если одной половиной владеет Ольга Остроумова, то вторая принадлежала артистам Прокопович. У них остался 54-летний сын Константин Прокопович, работающий стоматологом.

Его намерения относительно дома пока неизвестны. Однако до смерти Инга Прокопович часто ругалась с сыном. Она утверждала, что боится его, поскольку тот хочет заполучить ее имущество. Поэтому Ольга Остроумова рискует остаться лишь с половиной загородного дома Валентина Гафта.