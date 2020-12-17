 

Ведущую Дану Борисову пригласили стать экспертом на “Дом-2”

17.12.2020, 9:42, Разное
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Ведущей Дане Борисовой предложили стать экспертом на скандальном телепроекте «Дом-2». С блондинкой в социальных сетях связались из катсинг-отдела реалити.
Борисовой предложили присутствовать в качестве эксперта на Лобном месте. Сама же ведущая удивилась, что ее кандидатуру рассматривают на канале ТНТ. Пока не сообщается, приняла ли знаменитость предложение по работе. Она регулярно снимается в различных ток-шоу и получает за это приличные гонорары. Недавно ей предложили стать Снегурочкой на съемках новогодней программы «Давай поженимся!».

Напомним, что несколько лет назад мать Даны Борисовой попросила у Андрея Малахова помощи, чтобы вылечить дочь от зависимости. Ведущий посодействовал, чтобы звездная коллега прошла реабилитацию в одном из центров в Таиланде. Борисовой удалось избавиться от пагубной привычки. Вернувшись домой, она наладила отношение родственниками и друзьями. Если говорить о замужестве, то в ЗАГС блондинка пока не собирается.



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