НАБУ настаивает на смене прокурора в деле “Роттердам плюс”

17.12.2020, 9:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили комитету Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики о проблемах расследования “дела Роттердам плюс”. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook 16 декабря.

В НАБУ считают, что собрали достаточно доказательств того, что народу Украины применением формулы “Роттердам плюс” нанесли многомиллиардный ущерб.

“Суд должен учесть все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на шесть обоснованных подозрений на финальной стадии расследования решил закрыть дело, таким образом лишив шанса на победу в соревновательном процессе”, – отметили в сообщении.

НАБУ заявило, что Офис Генерального прокурора саботирует требование об изменении прокурора в деле.

Детективы НАБУ акцентировали внимание народных депутатов на ключевых аргументах следствия и важности изменения прокурора.

“Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно – расходы на доставку и перевалку отечественного энергетического угля в Украине из портов в Европе для погашения собственных кредитов группы за счет потребителей”, – сказано в посте.

НАБУ считает закладку в стоимость электрической энергии, произведенной из угля украинской добычи, транспортных расходов по транспортировке угля из-за границы, необоснованным.

“В распоряжении следствия научные исследования национальных и иностранных специалистов, экспертные заключения государственных экспертных учреждений и профессиональных частных экспертов. Они свидетельствуют о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины”, – подчеркнули в антикоррупционном бюро.

В НАБУ подчеркнули важность изменения прокурора по делу и обращения в суд с гражданским иском от имени государства для возвращения ему украденных средств.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2837956463116688

16 декабря в НАБУ заявили, что зафиксировали факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний – инициатора введения “Роттердам плюс” – на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству из-за действия формулы.

НАБУ обнародовало фрагмент разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранца о женщине-кандидате на пост главы Министерства энергетики Украины. Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о бывшем врио министра Ольге Буславец.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”. Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное “Центрэнерго”, продавали электроэнергию дороже, отмечала “Экономическая правда”. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.