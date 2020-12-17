Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер

17.12.2020, 9:32, Новости дня

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– Почему вы решили баллотироваться на пост президента Федерации хоккея Украины? Ведь ваша основная работа – заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта Борисполь.

– Хоккей – это, пожалуй, самая удивительная игра в мире. Я бы даже сказал – самая семейная игра. Ведь когда родители приводят своего ребенка на каток в возрасте шести-семи лет, то за очень короткий срок хоккеем в глобальном смысле начинает заниматься вся семья. Мама, папа, бабушки, дедушки начинают разбираться в правилах, следить за ведущими хоккейными лигами, пересылать друзьям и знакомым новости о хоккее, учиться завязывать шнурки, перематывать клюшку, возить свое чадо на каток. Ребенок начинает заниматься хоккеем, а после это знамя подхватывают его младшие братья и сестры. Именно поэтому в хоккей играют целыми семьями. Количество братьев и сестер в хоккее велико как ни в одном другом виде спорта. И даже не сомневайтесь, что их дети тоже будут заниматься этим видом спорта.

А еще я не знаю случаев, чтобы хоккей ушел из жизни людей, которых привели на каток в еще неосознанном возрасте, и они играли в эту игру на протяжении 10 или более лет.

Я в этом плане довольно показательный пример. В шесть лет я стал на коньки и взял в руки клюшку. С тех пор я в хоккее. Я учился, работал в разных отраслях, создавал проекты, решал задачи, но все это время я оставался в хоккее.

Да, сейчас мое основное место работы – Международный аэропорт Борисполь – успешное предприятие, лидер отрасли, прекрасный проект, где можно испытать себя и реализовать самые смелые идеи. О такой работе, пожалуй, мечтают десятки тысяч наших сограждан. Но когда я выезжаю из офиса, меня тянет на лед. В багажнике моего автомобиля лежат коньки и баул с формой. При первой же возможности я выхожу на лед и реально кайфую. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, что в хоккей я буду играть всю свою жизнь.

Хоккей научил меня быть сильным, терпеть и преодолевать трудности, он заставил быть целеустремленным, развивать лидерские качества, он привел к осознанию, что главное – это команда. Многие мои личные качества зарождались на ледовой площадке или в раздевалке, и я многим обязан этому виду спорта.

Геннадий Зубко: Завтра не придет волшебник и взмахом своей палочки не выведет Украину в топ-дивизион. Фото: пресс-служба Федерации хоккея Украины

На протяжении десяти лет я поддерживал детскую команду “Беркут-2000”. Мы взяли этих ребят совсем детьми и, когда в 2018 году большинство из них получали золотые медали юниорского чемпионата мира, на моих глазах были слезы счастья. Это был первый серьезный триумф украинского молодежного хоккея за почти целое десятилетие.

Но это был лишь небольшой аспект хоккейной деятельности. Сейчас же я хочу максимально задействовать свои умения, знания и выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер. Именно поэтому я иду в президенты Федерации хоккея Украины.

Как и многие обыватели, раньше я считал, что все очень просто: есть проблема, есть желаемый результат, нужно только проложить путь от одного к другому. Но это все легко на словах. На деле же это сложный и многовекторный процесс. Насколько сам хоккей – сложная системная игра, настолько сложным и системным является процесс его развития. И самое главное не стоит забывать, что иногда для достижения результата нужны огромные усилия и долгие-долгие годы.

– Вы уже были вице-президентом ФХУ, одновременно с работой в Борисполе. Вам удается сочетать эти две сферы?

– Опыт работы вице-президентом я считаю бесценным. За это время я познакомился с рядом процессов, которые происходят за кулисами хоккейной жизни. Ведь то, что мы видим, сама игра – это даже не вершина, а лишь краешек вершины большого айсберга. Наверное, мало кто задумывался над тем, какие процессы должны происходить и какие действия должны быть предприняты, чтобы зимним вечером 20 хоккеистов в одинаковой форме с одинаковой эмблемой на груди и одинаковым желанием победить вышли на лед и подарили незабываемые эмоции тысячам болельщиков на трибунах и сотням тысяч у экранов телевизоров.

Любой человек стремится к безграничному развитию и новым познаниям. И это говорю не я, а великие философы прошлого. Попав в Федерацию, я словно губка начал впитывать в себя новою информацию. Это сформировало мое хоккейное мировоззрение, сложило определенный алгоритм действий. Сейчас я хочу реализовать это на практике.

Я скажу вам, что сложно бояться заниматься тем, что тебе нравится. Я большой фанат авиации и на работе занимаюсь любимым делом. Также я всем сердцем люблю хоккей. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я уверяю, что для любимого дела время найдется всегда. Я уверен, что смогу успешно заниматься обоими направлениями.

Я был главой оргкомитета четырех масштабных международных турниров в Киеве, среди которых – три чемпионата мира. Они получили наивысшие оценки от руководства Международной федерации хоккея.

Гордость – это, когда аналитики сообщают тебе, что за предыдущий календарный год в Украине слово “хоккей” в поисковике Google вводили 80 тысяч раз, а за неделю чемпионата мира более 50 тысяч человек посетили матчи этого соревнования. Гордость – это видеть слово “Украина” в книге рекордов Международной федерации за самый посещаемый юниорский чемпионат мира в первом Дивизионе. А еще гордость – это принимать в команду “Беркут” 10-летних детишек, которые на самом деле еще очень далеки от понимания хоккея, а уже через восемь лет вешать на их шеи золотые медали чемпионата мира.

Фото: пресс-служба Федерации хоккея Украины

Но я не собираюсь жить прошлыми заслугами и достижениями. Я помню историю, делаю выводы из побед и поражений, и продолжаю двигаться вперед. Даже не сомневаюсь, что главные поводы для гордости у меня, как и у всего украинского хоккея, еще впереди.

– Сейчас из-за связанного с коронавирусом кризиса аэропорт переживает сложное время – пассажиропоток упал до уровня 2009 года, как заявляли в компании. С финансированием спорта в Украине тоже сложности. Как вы планируете заниматься двумя такими направлениями в разгар глобального кризиса?

– Действительно, этот год можно назвать самым сложным в истории авиации. Аэропорт переживает самый сложный период в своей истории. Во время локдауна пассажиропоток упал практически на 99%, что было неизбежно в данной ситуации. Но мы должны были сохранить объект. Это было время нестандартных мыслей, креативных решений. Самое важное в нашей сегодняшней работе – это оперативность принятия решений в кризисных ситуациях.

Сегодня мы больше готовы к вызовам, нарабатываем планы на случай непредвиденных ситуаций и готовимся к новой, не побоюсь этого слова, апокалиптической реальности. В некотором роде кризис открыл для нас что-то новое. Мы научились противостоять вызовам.

Что касается финансирования, то это один из ключевых вопросов в деятельности любой организации. На сегодняшний день спорт в Украине существует за счет двух направлений: меценатства (даже не спонсорства) и государственной поддержки. Конечно же, мы рассчитываем на помощь государства. Мной эти вопросы с чиновниками высшего уровня еще не обсуждались. Но, безусловно, без государственной поддержки развивать хоккей, как и любой другой вид спорта, очень сложно.

Алексей Житник является выдающимся хоккеистом. Я испытываю к нему только положительные эмоции

– Ранее вы играли за киевские хоккейные команды “Сокол” и “Льдинка”. Сейчас же представляете руководство Федерации хоккея Украины. Как доросли до этой позиции?

– За “Сокол” и “Льдинку” я играл в детстве, начиная с шести лет. Помню, мои первые коньки мне вручил прославленный тренер, а на тот момент уже директор школы “Сокол” Валентин Павлович Уткин, царство ему небесное. Я учился в спортклассе, немного позже перешел заниматься в другую столичную школу – “Льдинку”.

В Федерацию хоккея Украины я попал намного позже. Это случилось в тот момент, когда ребята из хоккейной команды “Беркут” начали подрастать и стал актуальным вопрос их выступления в составе юниорской сборной Украины. На тот момент у меня был успешный организаторский опыт, сильный тренерский штаб с четким пониманием процесса подготовки хоккеистов высокого уровня и команда перспективных ребят, которая была непобедимой не только в Украине, но в более развитой в хоккейном плане Беларуси.

Тогда я обратился к Анатолию Брезвину с предложением взять ответственность за юниорскую команду, а впоследствии и за молодежную. К этим задачам добавилась ответственность за организацию чемпионатов мира в Украине – я был главой оргкомитетов трех мировых первенств, которые прошли в Украине. Я взял под свое крыло развитие женского хоккея, который удалось возродить после 20-летнего перерыва. Этот блок вопросов мы успешно, на мой взгляд, за эти годы реализовали. Во многом благодаря президенту Федерации.

– Спортивные СМИ писали, что выбор главы федерации был фактически “без выбора”, так как вашего потенциального конкурента, выступавшего в НХЛ хоккеиста Алексея Житника, “не допустили”. Почему Житник не принял участия в выборах и чьей поддержкой заручились вы? Правда ли, что некоторые клубы из-за сложившейся ситуации собираются остановить национальный чемпионат?

– Алексей Житник является выдающимся хоккеистом. Я испытываю к нему только положительные эмоции, несмотря на все комментарии, намеки, а порой и прямые некорректные высказывания в мой адрес или адрес Федерации.

Могу сказать о том, что Федерация хоккея Украины действует исключительно согласно уставу организации. Нужно не забывать, мы все обязаны действовать согласно процедуре. Я не являлся человеком, который принимает документы, но точно знаю, что в Федерации работают компетентные люди знающие свою работу в этой части процедуры. И если сейчас Алексей Житник не принимает участие в выборах, значит, на то были веские основания.

Что касается отказа клубов от участия в чемпионате Украины, пока комментировать это не буду. Сейчас ведутся переговоры с командами, лигой. Я думаю, они закончатся благополучно и в выигрыше останутся все. Если же нет, то у Федерации хоккея Украины точно есть альтернативные варианты, каким образом дальше развивать национальный чемпионат.

– Если клубы действительно откажутся играть, что будет делать Федерация?

– Повторюсь, что сейчас идут переговоры, в которых задействован нынешний президент Федерации Анатолий Брезвин, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, а также хоккейные клубы. Они ищут компромисс, и если он не будет найден, то у Федерации есть запасной вариант с точки зрения организации национального первенства. Поэтому болельщикам могу сказать: не беспокойтесь – национальный чемпионат будет в любом случае.

– В письме к министру молодежи и спорта Украины руководство клубов заявило о реорганизации ФХУ. О какой реформе идет речь и поддерживаете ли ее вы?

– На данный момент главным проблемным вопросом Федерации является отсутствие внятной коммуникации. Многие из процессов, которые проходят в организации, неизвестны широкой спортивной общественности. У нас действительно есть серьезные недочеты в коммуникационной работе. Я уверен, что в ближайшее время, это будет исправлено, и Федерация станет максимально открытой.

Хоккей должен быть на устах. О нем должны философствовать, спорить, вести полемику. Моя мечта и большая задача: хоккей должен настолько проникнуть в повседневную жизнь и информационное пространство, чтобы люди в очереди в магазине обсуждали вчерашний матч чемпионата Украины и игру отдельно взятых исполнителей.

Все реформы, какими бы они не были, будут выдвинуты на всеобщее обсуждение, только если они будут нести в себе ряд базовых принципов, а именно – взаимоуважение, доверие, честность, справедливость и ответственность каждого. Честная игра должна быть выше частных интересов. Общее – выше приватного! В такой парадигме любые реформы будут находить взаимопонимание с нашей стороны и приветствоваться Федерацией хоккея.

Георгий Зубко: Я хочу быть откровенным и не давать фальшивых обещаний. Фото: пресс-служба Федерации хоккея Украины

– В таком случае, в чем заключаются главные функции Федерации? Можно ли обойтись без нее?

– Бытует мнение, что можно обойтись без федерации, но это – большой миф, созданный теми, кто не очень хочет работать и признавать процессы. Это абсолютно анархический подход, и он неэффективен в современном мире. Все, что происходит в украинском хоккее, и хорошее, и плохое, в той или иной степени связано с Федерацией. Сегодня это единственный орган, которому государство и международные сообщества делегировали функции развития этого вида спорта. Потому, чтобы выстроить систему этого развития, я стремлюсь возглавить данную организацию.

Кто-то говорит, что это без федерации, то без федерации… Мы должны прекратить вести подобную риторику. Она попросту является манипулятивной. Федерация хоккея является центральным органом управления и организации тех или иных процессов. На что-то она влияет непосредственно – соревнования, сборные команды, – на что-то косвенно – строительство арен, подготовка молодых спортсменов.

И отсутствие федерации хоккея в любой стране мира фактически лишает возможности любого качественного развития спорта на данной территории. Федерация есть, она признана международным сообществом, имеет высокий авторитет в международных кругах. Также она проводит много работы, о которой сейчас, к сожалению, мало известно, но мы будем эту коммуникационную ошибку исправлять.

У нас очень много дел. И когда я говорю “у нас”, я имею в виду всех субъектов хоккейной общественности.

– С 2015 года сборной страны ни разу не удалось войти в двадцатку лучших команд мира и элитный дивизион пока нам недоступен. Что происходит с развитием хоккея в Украине сегодня?

– Я хочу быть откровенным и не давать фальшивых обещаний. Конечно же, всем хотелось бы услышать, что завтра Украина будет играть на равных с Канадой и Швецией, что мы будем побеждать на чемпионатах мира. Но это не так.

К сожалению, мы занимаем то место, которое занимаем, и прежде, чем шагнуть дальше, мы должны понять – кто наши соседи по текущему дивизиону. Зачем нам сейчас ориентироваться на Канаду или США? Там совершенно другие реалии, другие возможности, несопоставимый охват и инфраструктура. Нам интересно, как развивается хоккей не в Канаде, а как он движется в Венгрии, Польше, Италии, Словении. Какое количество арен, какая методика воспитания, какое количество детей приходит ежегодно в спорт, каким образом вовлечено государство, и много-много других вопросов.

Чтобы мы становились лучше там, где мы есть сейчас. Ставить перед собой понятные стратегические задачи. В обязательном порядке необходимо формировать пошаговый план или, как модно сейчас говорить, дорожную карту построения большого эффективного механизма, который будет на выходе давать высокий результат на международной арене. И делать это мы собираемся совместно со всеми субъектами в хоккее: клубами, детскими школами, государством, местными органами власти. Только в таком случае Украина займет свое почетное место на хоккейной карте мира.

Но для этого нам нужно очень много работать. Завтра не придет волшебник и взмахом своей палочки не выведет Украину в топ-дивизион. Если все винтики нашей хоккейной системы будут действовать дружно и во имя единой стратегической цели, то вся Украина будет переживать за бесстрашных парней и девушек на коньках и с клюшками, которые сражаются за честь флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В ближайшее время я хочу пригласить всех субъектов хоккея для выработки четкого плана и понимания задач каждого элемента – от детской школы до профессиональных клубов, – а также степени их ответственности за промежуточный и итоговый результат.

Мальчик, вышедший на озеро на коньках и с клюшкой, коробка, которую во дворе заливают на зиму, любительская команда из районного центра – все это будет входить в сферу интересов Федерации хоккея Украины

– У вас есть для этого программа действий?

– Свою развернутую программу я презентую на генеральном конгрессе Федерации хоккея Украины 18 декабря.

Шаг номер один – Федерация должна стать открытой площадкой, а не закрытым клубом, как сейчас любят ее называть. Мы не отвечали сознательно на огромное количество грязи, которую выливали в СМИ на Федерацию и меня лично. Задача нашей организации – не конфликтовать, а объединять под своим крылом всех неравнодушных к хоккею. И не важно, кто это. Будь это профессиональный игрок или тренер, владелец ледовой арены или заливщик, собственник команды или ее болельщик. Я хочу задействовать абсолютно всех, кто хочет и может помочь.

Что должно произойти для реализации моих планов? Мы должны разбить все на подзадачи: ДЮСШ и требования к ним, национальный чемпионат, любители, родители, судейский корпус, спортивное правосудие, ветеранское движение, работа с международными организациями, развитие инфраструктуры в регионах и центре – это именно то, над чем мы будем работать в ближайшие четыре года.

Будем откровенны, Федерация не всесильная организация и прямо влияет только на некоторые процессы. Но мы не будем самоустраняться из других процессов, говорить, что это не наша обязанность и т.д. Мальчик, вышедший на озеро на коньках и с клюшкой, коробка, которую во дворе заливают на зиму, любительская команда из районного центра – все это будет входить в сферу интересов Федерации хоккея Украины. Мы будем брать ответственность на себя, не обращая внимания на различные манипуляции и недоброжелателей. Мы будем бороться за развитие этой игры.

Для нас неважно, кто победитель национального чемпионата. Для нас важно, чтобы данный турнир был интересен для болельщиков, привлекал детишек, заставлял их искать адрес ближайшей хоккейной школы и в этом чемпионате росло мастерство игроков сборной Украины. Повторюсь, национальные приоритеты – превыше всего!

Все, кто разделят наши принципы и кому небезразличен украинский хоккей, присоединяйтесь к нам и давайте строить украинскую хоккейную мечту вместе.