Неизвестные напали на пост ДПС в Чечне

17.12.2020, 8:54, Новости дня

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Двое неизвестных совершили нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, ответным огнем они были ликвидированы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», – сообщил источник ТАСС.

Пострадавших среди полицейских нет.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции находятся в реанимации. Позднее стало известно, что нападавшие были вооружены ножами.