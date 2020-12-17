Неизвестные напали на пост ДПС в Чечне
17.12.2020, 8:54,
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Двое неизвестных совершили нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, ответным огнем они были ликвидированы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», – сообщил источник ТАСС.
Пострадавших среди полицейских нет.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции находятся в реанимации. Позднее стало известно, что нападавшие были вооружены ножами.
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