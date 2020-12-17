 

На Урале приемная мать издевалась над шестью детьми

17.12.2020, 8:50, Разное
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От живущей в поселке Павда Свердловской области семьи с шестью приемными детьми сбежала 16-летняя девочка, передает сайт VSE42.RU. Она рассказала, что мать семейства издевается над младшими членами семьи, морит их голодом и стравливает друг с другом. Например, за любой проступок она заставляет детей плевать друг в друга, возмутилась девочка. И это далеко не единственные сомнительные методы воспитания, которые применяются в семье, подчеркнула она. Чтобы рассказать об этом правоохранительным органам она прошло 40 километров пешком.



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