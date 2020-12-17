Седокова не в обиде на Хилькевич за выбитый ей зуб

17.12.2020, 8:48, Разное

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Российская певица Анна Седокова не держит зла на выбившую ей зуб актрису Анну Хилькевич. Произошло это во время празднования дня рождения исполнительницы.

О неприятном инциденте дружащие знаменитости рассказали в программе «Двое на миллион». После распития спиртных напитков на празднике в честь дня рождения Седоковой актриса Хилькевич хотела эмоционально ее поздравить. Она налетела на нее с бокалом, которым и выбила исполнительнице зуб. Однако об этом случае они обе вспоминают со смехом, поскольку Седокова не обиделась на нее.

Данный отрывок программы Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram. Под публикацией она оставила комментарий в очередной раз, прося прощение за выбитый подруге зуб. Кроме того, актриса отметила, что Седокова не только обладает сексуальностью, но и имеет большое и доброе сердце.