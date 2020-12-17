Зеленский попросил Раду допустить в Украину в 2021 году иностранных военных

17.12.2020, 8:38, Новости дня

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16 декабря президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект №4499 о допуске в 2021 году на территорию страны иностранных военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ обозначен главой государства как неотложный.

По состоянию на утро 17 декабря он находится на рассмотрении профильного комитета Рады.

В тексте законопроекта указано, что допуск иностранных военных необходим “для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений Вооруженных сил”.

Речь идет об украинско-американских учениях “Репид Трайдент – 2021”, украинско-британских “Козак Мейс – 2021”, украинско-американских “Си Бриз – 2021”, украинско-румынских “Риверайна–2021”, украинско-британских “Вориер Вотчер – 2021”, украинско-польских “Три меча – 2021” и украинско-польских “Сильвер Сэйбер – 2021”.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на проведение таких учений из бюджета Министерства обороны Украины планируют потратить 38,56 млн грн.

Министерство юстиции Украины одобрило законопроект Зеленского 4 ноября.