 

Pfizer отреагировала на госпитализацию медработника после вакцинации в США

17.12.2020, 8:01, Новости дня
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Фармацевтическая компания Pfizer займется проверкой инцидента с госпитализацией медика в американском штате Аляска после того, как он получил прививку от коронавируса.

В компании отметили, что в ходе клинических испытаний не было выявлено никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Источник телеканала подчеркнула, что организация взаимодействуют по этому вопросу с властями штата Аляска. «Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», – рассказала она.

Ранее у медработника в американском штате Аляска после прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer проявилась сильная аллергическая реакция. 

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В минувшее воскресенье профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Днем ранее действующий американский президент Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США выдало разрешение на использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.



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