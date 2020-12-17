Нефть подорожала на статистике о запасах в США

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17.12.2020, 8:01, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг поднимаются почти на 1%: инвесторы оценивают статистику из США о снижении коммерческих запасов в стране на прошлой неделе.

По состоянию на 8.09 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% – до 51,54 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 1,02%, до 48,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизились на 3,1 млн баррелей. В то же время аналитики ожидали уменьшения показателя только на 1,9 млн баррелей. Добыча за отчетный период также сократилась – на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11 млн баррелей в день.

«Добыча нефти в США также упала, впервые с конца октября», – отметили аналитики ANZ, чьи слова приводит Reuters. Ранее снижение добычи было зафиксировано за неделю по 30 октября, на 0,6 млн баррелей в сутки, добыча в результате за тот период достигла 10,5 млн баррелей в день.

Инвесторы также оценили итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25%, большинство членов комитета при этом ожидают сохранения ставки на этой отметке в 2020-2023 годах. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что экономике США может понадобиться дополнительное стимулирование. Ожидание поддержки экономики страны благоприятно отражается на перспективах спроса.



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