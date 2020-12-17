 

Россия решила испытать в Черном море новую систему слежения за кораблями

17.12.2020, 8:01, Новости дня
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Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО «РТИ»), тестируют в Черном море, сообщили в пресс-службе компании.

Минобороны неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам России.

Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название «Стратегия» и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

Система, отмечают в компании, использует «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота». Также в «Стратегию» поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.

Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, «Стратегия» способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.

Еще одна особенность «Стратегии» – она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.

Напомним, в конце ноября в Минобороны сообщили, что Черноморский флот следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца УРО ВМС США «Дональд Кук». 



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