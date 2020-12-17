Гривна продолжает дорожать относительно доллара

17.12.2020, 7:48, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки – с 27,76 грн/$ до 27,74 грн/$. Украинская валюта дорожает относительно американской уже несколько дней подряд.

Гривна к евро подешевела на 11 копеек – с 33,69 грн/€ до 33,80 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,77 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.