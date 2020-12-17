 

Гривна продолжает дорожать относительно доллара

17.12.2020, 7:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки – с 27,76 грн/$ до 27,74 грн/$. Украинская валюта дорожает относительно американской уже несколько дней подряд.

Гривна к евро подешевела на 11 копеек – с 33,69 грн/€ до 33,80 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,77 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Трамп задумался о запрете китайской Alibaba в США

20.10 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,5

06.08 / Автобус врезался в дом в Тюмени

28.08 / Турция перехватила шесть F-16 ВВС Греции над Средиземным морем

23.07 / В Киеве перекрыли район из-за подозрительного пакета

16.12 / Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

15.07 / В Украине назначены местные выборы, Зеленский внес кандидатуру на пост главы НБУ. Главное за день

23.10 / Кремль: РФ не будет терпеть хамство со стороны Запада

07.11 / При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий телеканала НТВ – СМИ

25.10 / Собянин выразил надежду на снижение темпов распространения коронавируса в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска