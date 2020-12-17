Число инфицированных COVID-19 превысило в мире отметку в 74 млн

17.12.2020, 7:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на 17 декабря в мире зарегистрировано уже более 74 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

На 7.00 по Киеву таких случаев было 74 186 004.

Страной с наибольшим числом инфицированных остаются США – почти 17 млн.

В пятерку стран с наихудшей эпидемической ситуацией входят также Индия (9,9 млн случаев), Бразилия (7 млн), Россия (2,7 млн) и Франция (2,4 млн).

С начала пандемии в мире скончались почти 1,65 млн пациентов с COVID-19, большинство из них – в Соединенных Штатах (307 тыс.).

Выздоровело, по информации Университета Джонса Хопкинса, почти 42 млн больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии инфицировалось почти 72,2 млн человек, умерли 1,63 млн пациентов.

Украина по числу инфицированных находится на 17-м месте в мире. По состоянию на 16 декабря в стране подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.