Россия назвала цель «кукловодов» в ГА ООН

17.12.2020, 7:40, Новости дня

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Комментируя принятую ГА ООН резолюцию, в которой осуждаются якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что цель резолюции – голосовать против России.

Авторами принятого документа выступили Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран. Резолюция «осуждает временную оккупацию» Россией Крыма и осуждает «зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей Крыма». За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 были против, 86 воздержались.

Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России. Дипломат подчеркнул, что РФ гарантирует обеспечение прав человека на всей своей территории, включая Крым. Между тем, по его словам, период бед и потрясений в Крыму прекратился в 2014 году, передает РИА «Новости».

«Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал зампостпреда.

По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.

«Где результаты расследования убийства мирных граждан и сотрудников полиции на Майдане? Где результаты расследования сожженных заживо 48 людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где результаты расследования убийства в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета? Когда, наконец, прекратятся нацистские марши по всей Украине? Когда прекратится дискриминация по языковому признаку?» – сообщил Кузьмин.

По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет.

«Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали «зеленую кнопку». Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России», – заключил он.

В понедельник участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по проблеме «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также акватории Черного и Азовского морей. Составители резолюции призвали Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Крыму, заявил, что РФ вольна делать в Крыму все, что захочет, так как это ее суверенная территория.